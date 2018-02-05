Новым тренером Депортиво станет Кларенс Зеедорф

Как утверждает испанское издание AS, новым главным тренером «Депортиво» станет Кларенс Зеедорф. Ожидается, что о назначении 41-летнего голландца клуб из Ла-Коруньи объявит сегодня.

В «Депортиво» изначально хотели пригласить на пост наставника Мартина Ласарте, однако он предложение отклонил. Вторым вариантом был Диего Алонсо, который сейчас тренирует мексиканскую «Пачуку», - с ним было достигнуто соглашение, но возникла проблема с лицензией. Поэтому «Депортиво» сделало выбор в пользу третьего варианта и решило назначить 41-летнего Зеедорфа. Последним местом работы специалиста был китайский «Шеньчжен», а ранее он возглавлял «Милан».

Напомним, что прежний главный тренер «Депортиво» Кристобаль Паррало был уволен накануне из-за неудовлетворительных результатов. В последних 7 матчах галисийцы не одержали ни одной победы в Ла Лиге и после 22 туров находятся лишь в 4 очках от последнего места.


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