Де Лаурентис: Ювентус принадлежит самой влиятельной семье в Италии. Футбол

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опасается ситуации, когда победитель чемпионской гонки будет определён за пределами футбольного поля. Так можно интерпретировать слова босса "партенопейцев". Напомним, неаполитанцы являются лидерами в борьбе за скудетто, опережая "Ювентус" на один балл.

- "Наполи" - единственный клуб Серии А, у которого нет долгов перед банками. Наши доходы в три раза меньше, чем у "Ювентуса", но с банковскими счетами всё в порядке, чего не скажешь о туринском клубе.

Несмотря на это, нужно учитывать, что "Ювентус" принадлежит самой влиятельной семье в Италии. Семья Аньелли имеет подобный статус на протяжении последних ста лет. Дело не столько в деньгах, сколько в отношениях и связях, которые могут влиять на решение их проблем, - приводит слова Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.