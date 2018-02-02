Футбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубков

У греческого клуба сформировались кредиторская задолженность

Футбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубков

УЕФА может отстранить футбольный клуб «Панатинаикос» от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт Федерации. Афинский клуб может получить годичную дисквалификацию из-за кредиторской задолженности.

«Панатинаикос» может избежать санкций, если рассчитается с кредиторами до 1 марта.

Вместе с тем, на 20-кратных чемпионов Греции уже наложен штраф в размере 100 тыс. евро и еще 100 тыс. - условно, если задолженность не будет погашена в срок.


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