Футбольный клуб «Панатинаикос» может быть отстранен на год от еврокубков
У греческого клуба сформировались кредиторская задолженность
УЕФА может отстранить футбольный клуб «Панатинаикос» от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт Федерации. Афинский клуб может получить годичную дисквалификацию из-за кредиторской задолженности.
«Панатинаикос» может избежать санкций, если рассчитается с кредиторами до 1 марта.
Вместе с тем, на 20-кратных чемпионов Греции уже наложен штраф в размере 100 тыс. евро и еще 100 тыс. - условно, если задолженность не будет погашена в срок.
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02.02.2018 17:04