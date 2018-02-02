Черноморец сыграл вничью с македонским Шкупи. Футбол

До перерыва преимущество было на стороне «Черноморца». Македонская команда нанесла фактически два удара по цели (один из них парировал Безрук, на 34-й форвард гостей промахнулся с линии вратарской). «Моряки» же несколько раз реально угрожали воротам «Шкупи». Уже на 3-й минуте Мусолитин послал мяч из хорошей позиции рядом со стойкой, на 9-й Антонов буквально на мгновение не успел, чтобы в падении «замкнуть» дальнюю штангу. А на 26-й Мусолитин открыл счет. Николай, получив мяч от Машнина в штрафной площадке соперника, сумел «пробить» голкипера — 1:0.

После перерыва «Шкупи» стал строже действовать в обороне, регулярно проводя быстрые контратаки. В одной из них на ударной позиции без опеки оказался Гомис, но «выстрелил» с 18-метров над перекладиной. У «моряков» в начале тайма мог отличиться Антонов, чей удар с линии штрафной парировал голкипер. Неожиданностью стал ответный гол. Футболист «Шкупи» точно пробил по цели метров с 17-ти — 1:1.

Одесская команда вполне могла вырвать победу, однако македонский вратарь отразил опасные удары Зубейко (со средней дистанции) и Антонова (метров с девяти), а еще один форвард «моряков» умудрился не попасть в «рамку» буквально с линии вратарской на 90-й минуте матча.

«Черноморец» — «Шкупи» (Скопье, Македония) — 1:1 (1:1)

2 февраля 2018 года. Сиде (Турция). 10?30. Тренировочное поле отеля «Старлайт». 15 градусов, переменная облачность.

Арбитры — Мурат Хасар, Рамазан Карака, Хасан Даг (Турция).

«Черноморец»: Безрук (Кожухарь, 66), Бамба (футболист на просмотре, 60), Зубейко, Жунич, Смирнов (капитан) (Соколов, 76), Хамелюк (футболист на просмотре, 60), Машнин (Мочуляк, 60), Мусолитин (Семенив, 60), футболист на просмотре (Серденюк, 76), Антонов, футболист на просмотре.

Тренер — Константин Фролов.

«Шкупи» (стартовый состав): Зендели (капитан), Рамадани, Малики, Лямцевски, Броя, Ндонг, Криваньева, Илиоски, Адем, Стойкоски, Гомис.

Тренер — Ардиян Нухии.

Голы: Мусолитин (26) — … (80).

Предупрежден: Хамелюк (38).


Terrikon со ссылкой на ФК "Черноморец"


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