Агент: Контракт Фомина подписан на полгода с опцией продления. Футбол

Агент нападающего "Шахтера" Руслана Фомина Вадим Шаблий на своей страничке в Instagram рассказал, о сроках контракта футболиста с "гоняками". Напомним, что сегодня Фомин был официально заявлен за донецкий клуб на вторую часть сезона.

"Руслан Фомин - снова полноправный игрок Шахтера. После перерыва в почти 8 лет!

Контракт подписан на полгода с опцией продления еще на год. Ему 31. Он зрелый, опытный футболист, много повидавший на своем веку. Как хорошего, так и плохого. Как мгновения радости, так и моменты разочарований. И он научился с этим справляться. Он в прекрасной физической форме и готов доказать, что способен приносить пользу даже гранду украинского футбола", - написал Шаблий.

Руслан Фомин ранее выступал за "Шахтер", проведя за донецкий клуб 30 матчей и забив 5 голов. В первой половине сезона 31-летний футболист играл за ФК "Мариуполь", принял участие в 17 поединках, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Добавим, что весенняя часть чемпионата Украины для "Шахтера" начнется 16 февраля матчем против "Черноморца".