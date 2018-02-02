Ярмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылей

Травма полузащитника дортмундской «Боруссии» оказалась гораздо сложнее

Ярмоленко месяц будет передвигаться с помощью костылей
Андрей Ярмоленко
Фото: football.ua

Украинский полузащитник «Боруссии» Андрей Ярмоленко не поможет в ближайших матчах своей команде. Травма, полученная полузащитником сборной Украины в матче 20-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга», оказалась намного сложнее, чем сообщалось ранее.

Напомним, вышедший на замену на 67-й минуте Ярмоленко в одном из столкновений с соперником получил удар по ноге. Тем не менее, украинец доиграл поединок, и даже поучаствовал в голевой атаке команды на 90-й минуте, позволившей «Боруссии» сравнять счет в матче 2:2.

Однако, после обследования выяснилось, что травма оказалась значительно сложнее. В итоге на ногу Ярмоленко надели специальный сапог.

Согласно заявлению самого Андрея, месяц ему придется передвигаться с помощью костылей.


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