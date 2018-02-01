Экс-тренер Днепра возглавил сборную Сирии. Футбол

Легенда футбола бывшей Германской Демократической Республики Бернд Штанге согласился возглавить сборную Сирии. Окончательные детали будущего контракта еще будут уточняться.

"Мы договорились", - заявил 69-летний специалист агентству DPA.

Штанге будет готовить команду к Кубку Азии в 2019 году в ОАЭ, куда сирийцы уже квалифицировались.

Несмотря на гражданскую войну в стране, сборная Сирии занимает 76 место в рейтинге ФИФА. Чемпионат проводится в двух зонах и всего на трех стадионах, а национальная команда проводит свои матчи на нейтральных полях. Несмотря на эти проблемы, Сирия была очень близка к завоеванию права сыграть в финальной части чемпионата мира в РоSSии, но проиграла азиатскую плей-офф Австралии.

"Это отличная задача с отличными игроками. И сейчас самое время для обновления стартового состава", - отметил Штанге.

Многие сирийские футболисты играют за пределами страны, и именно они станут основой для строительства команды немецким специалистом.

Кроме работы с Олимпийской и национальной командами ГДР в течение десяти лет, легенда из Восточной Германии также тренировал сборные Омана, Ирака, Белоруссии и Сингапура. В Украине Штанге завоевал с "Днепром" две "бронзы" в 1995 и 1996 году и проиграл в финале Кубка страны "Шахтеру". Кроме того, было кратковременное участие в жизни развалившегося "ЦСКА-Борисфена".


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