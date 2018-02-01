Федерация футбола Украины отказалась от квоты по билетам и аккредитаций на ЧМ-2018 в РоSSии
ФФУ не будет аккредитовывать журналистов, как и выкупать свою квоту билетов на турнир
Федерация футбола Украины не будет аккредитовывать журналистов на освещение чемпионата мира-2018 в РоSSии, который пройдет с 14 июня по 15 июля, как и выкупать свою квоту билетов на турнир, - сообщается на официальном сайте ФФУ.
При этом отмечается, что Федерация о своем решении по билетам и аккредитации уведомила ФИФА 26 января.
Сборная Украины не попала на чемпионат мира-2018, заняв третье место на групповом этапе.
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