Федерация футбола Украины отказалась от квоты по билетам и аккредитаций на ЧМ-2018 в РоSSии

ФФУ не будет аккредитовывать журналистов, как и выкупать свою квоту билетов на турнир

Федерация футбола Украины не будет аккредитовывать журналистов на освещение чемпионата мира-2018 в РоSSии, который пройдет с 14 июня по 15 июля, как и выкупать свою квоту билетов на турнир, - сообщается на официальном сайте ФФУ.

При этом отмечается, что Федерация о своем решении по билетам и аккредитации уведомила ФИФА 26 января.

Сборная Украины не попала на чемпионат мира-2018, заняв третье место на групповом этапе.