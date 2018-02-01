Ротань: Вербич - парень игровой. Футбол

Старый-новый футболист киевского "Динамо" Руслан Ротань, который вернулся в столичный клуб после многолетнего перерыва, рассказал о своих чувствах и ожиданиях от второго сбора команды в Марбелье.

- Наверное, чувства будут в чемпионате Украины. А сейчас самое главное - подготовиться. Тренируемся, работаем, нагрузки серьезные. Так и должно быть. В игровом плане - это наигрывание связок. Это очень важно, нужно сыграться. Для того и есть игровой сбор - почувствовать друг друга, - сказал Ротань в интервью телеканалу "Футбол 1".

- Что можете сказать о новичке Беньямине Вербиче?
- Очень квалифицированный футболист, это видно сразу по работе с мячом. Парень игровой, однозначно. Я уверен, что он поможет.


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