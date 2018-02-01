Анри: Будет странно видеть Жиру в синей форме. Футбол

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал переход французского форварда «канониров» Оливье Жиру в «Челси».

Напомним, что вчера футболист подписал с новой командой контракт сроком на полтора года. Финансовые детали сделки не разглашались, однако британская пресса утверждает, что «Арсенал» заработал на этом трансфере 22 миллиона евро.

«Будет странно видеть его в синей форме, хоть она и похожа на форму сборной Франции. Я привык видеть его в цветах «Арсенала». Все понимали, что это произойдёт. В чём точно нельзя упрекнуть Жиру, так это в отсутствии преданности.

Судя по всему, он не горел желанием переходить в «Челси», но ему нужна игровая практика перед ЧМ-2018. Желаю Жиру всего наилучшего. Надеюсь, его не будут критиковать, потому что он этого не заслужил», — цитирует Анри Sky Sports.

Добавим, что Оливье Жиру принял участие в 16 поединках Премьер-лиги-2017/18, оформив четыре забитых мяча. Последний месяц форвард пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, однако 30 января сумел вернуться на поле и принял участие в поединке «Суонси» - «Арсенал» .