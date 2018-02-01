Шахтер может сыграть с клубом Тейшейры и Капелло. Футбол

Донецкий "Шахтер" может сыграть на сборе в ОАЭ с командой Алекса Тейшейры и Фабио Капелло "Цзянсу Сунин". Об этом сообщили в эфире канала "Футбол 1".

Устная договоренность о проведении спарринга уже достигнута. Осталось лишь скрепить ее подписями на документе. Дата проведения контрольного матча - 6 февраля.

Напомним, бразильский футболист Алекс Тейшейра перешел в "Цзянсу Сунин" как раз из "Шахтера". Тогда сумма трансфера составила рекордные для донецкого клуба 50 миллионов евро.