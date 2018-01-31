Донбасс стал победителем регулярного чемпионата

Донецкий "Донбасс" досрочно гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате. Это стало возможным благодаря выездной победе над харьковским "Динамо" и продолжающейся рекордной серии дончан.

На данный момент команда Сергея Витера забросила 219 шайб в ворота соперников, одержала 32 победы подряд и опережает идущий вторым "Белый Барс" на 27 очков.

Белоцерковская команда еще теоретически может догнать "Донбасс", но при равенстве очков преимущество будет иметь та команда, которая имеет лучшие показатели в очном противостоянии. На данный момент "Донбасс" и "Белый Барс" провели между собой 5 встреч, в которых действующие чемпионы одержали 5 побед в основное время. В "регулярке" клубам предстоит провести еще 3 поединка.

"Динамо" - "Донбасс" - 1:8 (0:2, 0:6, 1:0)



Шайбы: 0:1 Захаров (Игнатенко, Костиков), 01:00, 0:2 Захаров (Костиков, Лялька), 18:00, 0:3 Савченко (Матвиенко - больш.), 20:32, 0:4 Лялька (Костиков), 25:10, 0:5 Лялька (Игнатенко - больш.), 27:55, 0:6 Свищев (Кузьмик, Ворона), 29:49, 0:7 Захаров (Лялька), 31:42, 0:8 Денискин, 36:24, 1:8 Чердак (Поддубный - больш.), 45:46.

Динамо: Гурко (Полывяный), Чердак (К) - Ефремов - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Худяков - Максименко (А) - Сиротенко, Бабчук - Друбецкой; Скребела - Праведный - Семененко, Гребенкин - Хохлов; Гайдамака - Куликов - Колядинский, Ступницкий - Д. Григорьев.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Савченко (А) - Кузьмик - Денискин, Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Шпак - Игнатенко; Новиков - Коваленко - Мостовой, А. Григорьев - Ордынский; Свищев - Мазур - Ворона, Жовнир - Влад.