"Динамо" подписало защитника сборной Перу

Карлос Самбрано призван заменить Домагоя Виду.

"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Фото: http://libero.pe

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано подписал четырехлетний контракт с киевским "Динамо".

"Я прошел медицинское обследование и подписал контракт на четыре года, - цитирует Самбрано libero.pe. - Сейчас я нахожусь в Мадриде, а уже в четверг присоединюсь в Марбелье к своей новой команде, которая готовится к поединкам против АЕКа".

28-летний перуанец ранее выступал за "Шальке", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Санкт-Паули", "Рубин" и ПАОК и сыграл 43 матча (забил четыре гола) за национальную сборную Перу.

Первую половину сезона Самбрано провел в аренде в ПАОКе, но он не заигран в Лиге Европы.

На официальных сайтах "Рубина" и "Динамо" информация о переходе Самбрано на данный момент отсутствует.

Напомним, зимой 28-летний хорватский защитник Домагой Вида, который выступал за киевское "Динамо" с весны 2013 года, подписал контракт с турецким "Бешикташем".

После этого "Динамо" подписало четырехлетний контракт с 25-летним центрбеком Артемом Шабановым, который раньше играл в "Олимпике".

Также в зимнее трансферное окно киевский клуб подписал 24-летнего полузащитника ФК "Копенгаген" Беньямина Вербича и 36-летниего полузащитника сборной Украины Руслана Ротаня.

Кроме Виды, киевский клуб зимой покинул 28-летний нападающий Артем Кравец.


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