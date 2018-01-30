"Динамо" подписало защитника сборной Перу
Карлос Самбрано призван заменить Домагоя Виду.
Защитник сборной Перу Карлос Самбрано подписал четырехлетний контракт с киевским "Динамо".
"Я прошел медицинское обследование и подписал контракт на четыре года, - цитирует Самбрано libero.pe. - Сейчас я нахожусь в Мадриде, а уже в четверг присоединюсь в Марбелье к своей новой команде, которая готовится к поединкам против АЕКа".
28-летний перуанец ранее выступал за "Шальке", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Санкт-Паули", "Рубин" и ПАОК и сыграл 43 матча (забил четыре гола) за национальную сборную Перу.
Первую половину сезона Самбрано провел в аренде в ПАОКе, но он не заигран в Лиге Европы.
На официальных сайтах "Рубина" и "Динамо" информация о переходе Самбрано на данный момент отсутствует.
Напомним, зимой 28-летний хорватский защитник Домагой Вида, который выступал за киевское "Динамо" с весны 2013 года, подписал контракт с турецким "Бешикташем".
После этого "Динамо" подписало четырехлетний контракт с 25-летним центрбеком Артемом Шабановым, который раньше играл в "Олимпике".
Также в зимнее трансферное окно киевский клуб подписал 24-летнего полузащитника ФК "Копенгаген" Беньямина Вербича и 36-летниего полузащитника сборной Украины Руслана Ротаня.
Кроме Виды, киевский клуб зимой покинул 28-летний нападающий Артем Кравец.
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30.01.2018 16:50