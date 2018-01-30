Жулио Сезар решил поиграть еще три месяца. Футбол

Экс-голкипер сборной Бразилии Жулио Сезар решил завершить свою карьеру в клубе, в котором дебютировал в профессиональном футболе в 1997 году. Речь идет о бразильском "Фламенго", с которым 38-летний футболист подписал контракт на три месяца "на символических условиях".

- Я счастлив вернуться в этот клуб. Хочу стать чемпионом и завершить свою блестящую карьеру. Всем тем, кем я являюсь сегодня, я обязан своей учебе во "Фламенго". У меня были предложения от других клубов, но я решил завершить свою карьеру именно здесь. Нет никаких шансов, что я продлю этот трехмесячный контракт. Буду вести себя как профессионал и мечтаю завершить карьеру с трофеем, - заявил Жулио Сезар.

Звездным часом бразильского голкипера стали выступления за итальянский "Интер", в составе которого он в 2010-м году стал победителем Лиги чемпионов. В 2014-м, пропустив семь мячей в поединке со сборной Германии в полуфинале домашнего чемпионата мира, Жулио Сезар принял решение завершить карьеру в национальной сборной.




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