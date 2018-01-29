Лондонский "Арсенал" объявил о сотрудничестве с игровой криптовалютой Cashbet Coin. Футбол

Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) отказалось комментировать решение клуба о распространении криптовалюты

Фото: stadiumvibe.com

Клуб Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» объявил о партнерстве с Cashbet Coin, криптовалютой, которая представляет себя специально разработанной для iGaming, говорится в аналитическом обзоре Freedman Club.

Это первый экземпляр криптовалюты, спонсирующий футбольную команду такого уровня, - отмечает издание.

Cashbet, криптовалюта, основанная в 2012 году и ориентированная на азартные игры. Главный коммерческий директор «Арсенала» Винай Венкатешэм приветствовал Cashbet Coin в качестве партнера клуба.

В свою очередь, главный исполнительный директор и основатель Cashbet Майк Ривс также рад этой сделке. В частности, он заявил, что с домашней разработкой ICO для Cashbet Coin компания активно нацеливается на глобальный, многомиллионный рынок поставщиков контента, операторов и игроков iGaming. Также Ривс отметил, что сотрудничество с одним из гигантов мирового футбола позволит Cashbet Coin строить бренд и привлекать разнообразную аудиторию.

Стоит добавить, что коммерческие условия соглашения между Cashbet и Arsenal FC, за которую футбольный клуб возьмет «исключительную» позицию «официального партнера Blockchain», а криптокомпания получит рекламное поле своего ICO на домашней 60-тысячной арене «Арсенала» - «Эмирейтс», не раскрываются.