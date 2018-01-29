Линке: Эдмар присоединится к Металлисту на сборе. Футбол

Генерального директора "Металлист 1925" Владимира Линке рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата Второй лиги. Напомним, что 15-го января "желто-синие" вышли из отпуска и пока что втягиваются в сезон на поле детской школы "Металлиста 1925".

- Расскажите о подготовке "Металлиста 1925" к сезону.

- Я пытаюсь не лезть в процесс подготовки. Есть главный тренер, есть команда тренеров, спортивный директор, поэтому стараюсь не вмешиваться. Моя задача - создать им комфортные условия.

- Раз заговорили об условиях - скажите, почему команда тренируется на искусственном поле детской школы "Металлиста 1925"? Вариантов лучше не нашлось?

- А где же нам тренироваться? Будет весна, будем работать на базе, на натуральной траве. А в нынешних погодных условиях поля все одинаковые. Зато мы знаем, что у нас, на "Металлисте", во сколько бы тренировка не была - трактора выедут и расчистят, подготовят поле. А физическая неготовность, знаете ли, еще более опасная вещь, чем искусственный газон. Вот, к примеру, "Гелиос" играл с "Авангардом" на новом поле Университета внутренних дел - и что? Там тоже футболисты катались по траве. Это погода, никуда не денешься. Подогрева ведь нет ни на одном поле.

- Сейчас на просмотре в команде находятся четыре бразильца. Сложилось о них какое-то мнение?

- Да, видел их на тренировках и двусторонках. Один из бразильцев мне очень нравится - у него есть мысль, есть скорость, работа с мячом. Остальные, я считаю, не сильнее наших. Тренерский штаб видит двоих (в команде - прим.). Будем обсуждать, смотреть.

- Те, что приглянулись вам и тренерам, в каких амплуа играют?

- Один игрок - крайний полузащитник. Другого можно использовать на любой позиции в атаке. Они приехали из Бразилии , это молодые ребята, в профессиональном футболе, насколько я знаю, еще не заиграны. Все они возрастом до 21 года, одному и вовсе 17. Хотят показать себя, у них горят глаза. Дальше уже будем смотреть по их качествам, выбирать, кто нам подходит.

- Эдмар все еще выражает готовность помочь команде в весенней части Чемпионата?

- Эдмар там (в США - прим.) играет за какую-то любительскую команду, тренируется. Вот 21-го января вместе со сборной Украины среди ветеранов отправился в Южную Америку, где сыграл в товарищеских матчах. На последний наш сбор в Турцию он прилетит и будет работать с командой, по крайней мере, договор был такой.

- Какие-либо изменения в тренерском штабе не намечаются?

- Нет, никаких изменений не произошло, и, я думаю, до окончания сезона ничего такого не произойдет. А дальше будет видно.