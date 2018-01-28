Сборная Украины U-17 стала победителем Кубка Развития. Футбол

Украина U-17 стала победителем международного турнира Кубок Развития в Беларуси. Подопечные Олега Кузнецова в решающем поединке обыграли сверстников из Израиля (2:1).

На Кубке развития, который собрал 12 европейских юношеских сборных (футболисты 2001 года рождения), сборная Украины заняла первое место. На пути к триумфу команда Кузнецова одержала пять побед, при этом забив в ворота соперников 13 мячей, а пропустив только три.

В решающем матче турнира сине-желтые в нелегкой борьбе обыграли команду Израиля со счетом 2:1. Отметим, что оба мяча украинцы забили в результате исполнения стандартных положений. На 50-й минуте после попадания Волошиным в штангу мяч в ворота добил Сикан. На 64-й минуте Волошин стал автором результативной передачи - его подачу со штрафного на ближней штанге замкнул Надольский. 2:0. До конца поединка израильтяне сумели лишь сократить разрыв в счете, забив свой гол на 78-й минуте. 2:1.

Кубок развития-2018

Украина (U-17) - Израиль (U-17) 2:1

Украина (U-17): Нещерет, Биловар, Ярош, Данилюк (Мудрик, 41), Бодня (Аусси, 41), Хондак, Пидручный, Дероган (Надольский, 41), Шулянський Волошин Варяник (Сикан, 41).

Голы: Сикан (50), Надольский (64) - Офек (78)