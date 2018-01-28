Клопп: Ливерпуль забил второй гол слишком поздно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» (2:3) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Это была сложная игра, опытный соперник. Они заслужили эту победу, если честно. Я не люблю это говорить, но это правда, они заслужили пройти дальше, так что мои комплименты «Вест Бромвичу».

Очевидно, мы ошибались в эпизодах с пропущенными мячами. Второй гол был просто «вау», очень плохо защищалась вся группа обороны. Это не защита вовсе. Мы не использовали шанс реализовать пенальти, а в ситуации с третьим голом соперников должен был быть офсайд. Что тут можно поделать? Мы должны были проявить характер во втором тайме и, возможно, забили второй гол слишком поздно. Когда начинаешь матч так, как это сделали мы, нельзя показать свою лучшую игру.

Соперники пытались тянуть время, и это было нормально. «Вест Бромвич» вел в счете и имел полное право так играть. Они страстно боролись и преуспели, а у нас осталось только чувство вины за поражение», — сказал специалист.


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