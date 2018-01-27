Кременчук разгромил Волков второй раз за 10 дней

На ледовой арене «Айсберг» состоятся заключительный матч 33-го тура. Ранее «Донбасс» всухую обыграл «Галицких Львов», а МХК «Динамо» вырвало победу у «Белого Барса».

Подопечные Александра Савицкого с первой минуты обрушили шквал атак на ворота соперника. Интересно, что первый опасный момент сделал Иоанн Роганов, отмечающий в этот день свое 19-летие. Защитник подключился к атаке и бросил, но вратарь Никита Гордюшин отбил шайбу.

Открыл счет в матче Егор Шах на 3-ей минуте, получив отличный пас на пятак из-за ворот от Сергея Алексанян-Петровича. Через две минуты Антон Бойков завершил красивую комбинацию партнеров и удвоил счет.

За четыре минуты до сирены Тимур Гриценко в одно касание после прострела отправляет игровой снаряд в сетку ворот и делает счет 3:0. «Волки» «огрызались» в стартовом периоде, но надежно играл в воротах Виталий Власенко.

Во втором периоде на 23-ей минуте Антон Бойков вошёл в зону, обыграл защитника на замахе и оформил дубль. Спустя две минуты сделал дубль и Тимур Гриценко – форвард добил шайбу в ворота и тем снял практически вопросы о победителе матча, ведь на табло горели 5:0. Но кременчужане на этом не успокоились, и на радость поддерживающих их трибун забросили еще две шайбы до второго перерыва.

Вначале Егор Шах оказался перед воротами Гордюшина, и в касание отправил игровой снаряд за спину вратарю – третий дубль у кременчужан за игру! А затем Артём Шиманский не стал ничего изобретать, вошел в зону и точно бросил в ближний угол. После шестой пропущенной шайбы произошла замена голкипера у «Волков» – на лед вышел Артём Кожевников.

Вышедшего вратаря «Волков» пробил в заключительном периоде – Богдан Полищук отправил шайбу между щитков голкиперу. На экваторе двадцатиминутки Дмитрий Чернышенко в буквальном смысле объехал Владислава Привалихина, и пробил в угол ворот – Кожевников был бессилен.

Но «Волки» смогли всё-таки размочить ворота «горожан» – Соломон Шапиро вышел один с Виталием Власенко, и рикошетом от стойки игровой снаряд влетел в ворота.

Итоговый счёт в матче 9:1, и эта победа стала самой крупной «Кременчука» в нынешнем сезоне.

«Кременчук» - «Волки» 9:1 (3:0; 4:0; 2:1)

Шайбы: 1:0 Шах (Алексанян-Петрович), 03:18. 2:0 Бойков (Красильников, Грицких), 04:42. 3:0 Гриценко (Шиманский), 14:57. 4:0 Бойков (Грицких), 22:42. 5:0 Гриценко (Шиманский, Кривошапкин), 25:04. 6:0 Шах (Алексанян-Петрович, Козачук), 25:46. 7:0 Шиманский (Козачук), 27:03. 8:0 Полищук (Чернышенко), 42:16. 9:0 Чернышенко (Алексанян-Петрович, Грицких), 48:47. 9:1 Шапиро (Овчинников, Шахов), 54:40.

«Кременчук»: Власенко; Грицких - Роганов, Козачук - Боевых, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Чернышенко - Красильников - Бойков, Алексанян-Петрович - Шах - Рубан, Шиманский - Гриценко - Кривошапкин, Полищук.

«Волки»: Гордюшин (Кожевников - с 25:46); Лучников - Бугаев, Привалихин - Забулонов, Сорока - Луценко; Шахов - Овчинников - Шапиро, Черемнов - Омельченко - Боронило, Паламаренко - Носко - Бобков.