Новостей.COM ⇒
2022-05-06
Летняя Универсиада в Китае во второй раз перенесена на cледующий год
Соревнования должны были пройти еще в прошлом году.
Универсиаду снова перенесли из-за коронавируса© Yahoo Sports
Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести Всемирную летнюю Универсиаду в китайском Чэнду на 2023 год.
Об этом сообщила
Изначально соревнования должны были состояться в августе 2021 года, но было принято решение о переносе на 26 июня - 7 июля нынешнего года из-за пандемии коронавируса.
В последнее время в Китае наблюдается новая вспышка заболеваемости, поэтому организаторы вновь отложили Универсиаду на следующий год.
"Решение о переносе Универсиады-2021 было сложным, но оно правильное для спортсменов. Их благополучие всегда остается для нас на первом месте", - сказал исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.
Данил Слесь, ZN.ua