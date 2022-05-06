Летняя Универсиада в Китае во второй раз перенесена на cледующий год

Соревнования должны были пройти еще в прошлом году.

Летняя Универсиада в Китае во второй раз перенесена на cледующий год
Универсиаду снова перенесли из-за коронавируса
© Yahoo Sports

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести Всемирную летнюю Универсиаду в китайском Чэнду на 2023 год.

Об этом сообщила пресс-служба FISU.

Изначально соревнования должны были состояться в августе 2021 года, но было принято решение о переносе на 26 июня - 7 июля нынешнего года из-за пандемии коронавируса.

В последнее время в Китае наблюдается новая вспышка заболеваемости, поэтому организаторы вновь отложили Универсиаду на следующий год.

"Решение о переносе Универсиады-2021 было сложным, но оно правильное для спортсменов. Их благополучие всегда остается для нас на первом месте", - сказал исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер.


Данил Слесь, ZN.ua

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