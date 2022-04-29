Летняя Универсиада-2023 перенесена из РоSSии

РФ осталась без очередного турнира.

Летняя Универсиада-2023 перенесена из РоSSии
Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге
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Международная федерация университетского спорта приняла решение о переносе летней Универсиады-2023 из роSSийского Екатеринбурга, сообщает пресс-служба организации.

"Было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года вслед за рядом мероприятий, запланированных на 2022 год в РоSSии и Белоруссии. Также приостановлено участие РоSSии и Белоруссии в мероприятиях FISU", — такое сообщение опубликовано на официальном сайте международной спортивной организации.

Сообщается, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о предоставлении прав на проведение в Екатеринбурге летней Универсиады-2027.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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