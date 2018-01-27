"Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании "мариупольского дела". Футбол

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление, в котором разъясняет позицию клуба в споре с Федерацией футбола Украины относительно матча с «Мариуполем».
Фото "Динамо" обвиняет ФФУ в затягивании "мариупольского дела"
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
После решения ФФУ о присуждении киевлянам технического поражения за неявку на матч «Динамо» обратилось в CAS и пытается ускорить рассмотрение вопроса там, поскольку это может серьезно повлиять на расположение команд после окончания первой части чемпионата и делении на две шестерки.
 
Однако по информации киевского клуба, в ФФУ всячески затягивают рассмотрение дела.
 
«Динамо» в полном тексте апелляционной жалобы разъяснило необходимость получения решения CAS в максимально короткий срок, а именно до 20 февраля 2018 года. При этом «Динамо» предложило суду выдать сторонам до этой даты короткий текст решения (резулятивную часть).
 
Очевидно, что ФФУ ни разу на протяжении длительного времени не показала свою заинтересованность в том, чтобы дело было рассмотрено в максимально сжатые строки и с минимальным ущербом для соревнования. В то время, как для «Динамо» стабильность соревнований и возможность выполнения решения КАС была важнее собственного комфорта», – сказано в официальном заявлении клуба.
 
«Динамо» сообщило, что ФФУ несколько раз просила отсрочить рассмотрение дела - однажды после травмы адвоката, которую он получил во время катания на лыжах.
 
По информации киевского клуба, CAS предложил сторонам провести рассмотреть дело 12 февраля, с чем «Динамо» согласилось. Представители ФФУ также не возражают против этой даты, но при условии, что в деле «нет необходимости проводить слушания, а решение можно принять на основе документов, которые уже находятся в распоряжении CAS».
 
Также «Динамо» заявило, что ФФУ не выплатила CAS свою часть судебных издержек, за федерацию это сделал киевский клуб.
 


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