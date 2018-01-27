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2018-01-27
Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". Футбол
Британский журналист Пирс Морган, являющийся болельщиком "Арсенала", подарил президенту США Дональду Трампу именную футболку "канониров" с 45-м номером.
Фото: twitter.com
Также телеведущий предложил главе государства стать тренером лондонской команды.
– Тот самый момент, когда я предлагаю президенту Трампу стать новым тренером "Арсенала".
Он ведь строит крепкую защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать большие трофеи любой ценой, – написал Морган в Твиттере, прикрепив фотографию.
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