Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". Футбол

Британский журналист Пирс Морган, являющийся болельщиком "Арсенала", подарил президенту США Дональду Трампу именную футболку "канониров" с 45-м номером.
 
Фото Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала"
Фото: twitter.com
Также телеведущий предложил главе государства стать тренером лондонской команды.
 
– Тот самый момент, когда я предлагаю президенту Трампу стать новым тренером "Арсенала".
 
Он ведь строит крепкую защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать большие трофеи любой ценой, – написал Морган в Твиттере, прикрепив фотографию.
 


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