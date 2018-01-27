Новостей.COM ⇒ Спорт

Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". Футбол США Дональду Британский журналист Пирс Морган, являющийся болельщиком "Арсенала", подарил президентуДональду Трампу именную футболку "канониров" с 45-м номером. Фото: twitter.com Также телеведущий предложил главе государства стать тренером лондонской команды. – Тот самый момент, когда я предлагаю президенту Трампу стать новым тренером "Арсенала". Он ведь строит крепкую защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать большие трофеи любой ценой, – написал Морган в Твиттере, прикрепив фотографию. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.