Защитник Вильярреала взял пистолет в бордель. Футбол

Португальский защитник "Вильярреала" Рубен Семеду был допрошен испанской полицией за инцидент в борделе в ноябре прошлого года. Согласно свидетельствам посетителей заведения, Семеду дважды угрожал им оружием.

Его личность была точно установлена ??благодаря номеру автомобиля. Футболиста, который в это время был травмирован, никто не остановил, поэтому Семеду дважды появился в заведении, махая пистолетом перед носом посетителей, которые пришли приятно провести время. Пока неясно, действительно ли это было оружие или только его муляж, но страх был реальным. По информации полицейских источников, предполагаемый пистолет, который футболист использовал "не смогли найти", поэтому будет трудно доказать его использование.

23-летний футболист был допрошен и через несколько часов освобожден. Семеду может грозить тюремное заключение, если все подтвердится в суде. "Вильярреал" и тренер Хавьер Кальеха отказались реагировать на эту ситуацию, считая это "частным и личным делом".

"Идет расследование, и пока оно не закончится, давайте не будем об этом говорить", - заявил Кальеха, признав, что клуб уже в курсе событий.