Защитник Вильярреала взял пистолет в бордель. Футбол

Португальский защитник "Вильярреала" Рубен Семеду был допрошен испанской полицией за инцидент в борделе в ноябре прошлого года. Согласно свидетельствам посетителей заведения, Семеду дважды угрожал им оружием.

Его личность была точно установлена ??благодаря номеру автомобиля. Футболиста, который в это время был травмирован, никто не остановил, поэтому Семеду дважды появился в заведении, махая пистолетом перед носом посетителей, которые пришли приятно провести время. Пока неясно, действительно ли это было оружие или только его муляж, но страх был реальным. По информации полицейских источников, предполагаемый пистолет, который футболист использовал "не смогли найти", поэтому будет трудно доказать его использование.

23-летний футболист был допрошен и через несколько часов освобожден. Семеду может грозить тюремное заключение, если все подтвердится в суде. "Вильярреал" и тренер Хавьер Кальеха отказались реагировать на эту ситуацию, считая это "частным и личным делом".

"Идет расследование, и пока оно не закончится, давайте не будем об этом говорить", - заявил Кальеха, признав, что клуб уже в курсе событий.

???? La Polic?a investiga a Semedo por amenazas con una pistola en un club de alterne https://t.co/Nhc5BXClhV pic.twitter.com/oggofSxO8i

— MARCA (@marca) 26 января 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте в АнтхольцеМартен Фуркад одержал победу в масс-старте в Антхольце
Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво» Роналду разбили лицо в матче с «Депортиво»
Трагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до ОлимпиадыТрагедия в хоккейной сборной США за несколько дней до Олимпиады
Неймар обиделся на болельщиков ПСЖ. ФутболНеймар обиделся на болельщиков ПСЖ. Футбол
"Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  "Карпаты" пополнились грузинским защитником (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Криштиану Роналду: Мое будущее - с Реалом! ФутболКриштиану Роналду: Мое будущее - с Реалом! Футбол
Сын Диего Симеоне хотел бы тренироваться у отца. ФутболСын Диего Симеоне хотел бы тренироваться у отца. Футбол
"Черноморец": Бузбуки в ударе (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец": Бузбуки в ударе (ВИДЕО)  . Футбол
Британский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". ФутболБританский журналист предложил президенту США стать тренером "Арсенала". Футбол
Кубок Англии: Шеффилд Уэнсдей идет дальше. ФутболКубок Англии: Шеффилд Уэнсдей идет дальше. Футбол
Хуан Мата сыграл в настольный футбол с Биллом Гейтсом в Давосе
Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". ФутболЖозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Футбол
Почеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. ФутболПочеттино: Лучше буду работать на ферме, чем в Барселоне или Арсенале. Футбол
Месси и Роналду: за голом гол. ФутболМесси и Роналду: за голом гол. Футбол
Дмитрий Михайленко: Днепру-1 никто не нужен. ФутболДмитрий Михайленко: Днепру-1 никто не нужен. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости