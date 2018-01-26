Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Футбол

54-летний португалец продлил работу с командой до 2020 года.

Жозе Моуриньо заключил новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
Фото: Сергей Нужненко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2020 года, с опцией продления на 12 месяцев. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, в прошлом году - в своем первом году пребывания на "Олд Траффорд" Моуриньо выиграл, как он сам заметил, «два с половиной титула» - Лигу Европы, Кубок Лиги, а также Суперкубок Англии.

Всего в качестве тренера 54-летний португальский специалист завоевал 25 трофеев, из которых три титула чемпиона Англии (с «Челси»), по два – чемпиона Португалии (с «Порто») и Италии («Интер»), а также чемпиона Испании (с «Реалом»).

Также Жозе Моуриньо дважды выигрывал Лигу Чемпионов УЕФА – с «Порто» в 2004 году и с «Интером» в 2010 году и Кубок УЕФА (с «Порто» в 2003 году).

Кроме того, нынешний босс «МЮ» трижды признавался Тренером сезона Английской Премьер-лиги (с «Челси» в 2005, 2006 и 2015 годах), дважды - Тренером года португальской Премьер-лиги (с «Порто» в 2003 и 2004 годах) и Футбольны мтренером года в Италии (с «Интером» в 2009 и 2010 годах).

Нужно вспомнить, что Моуриньо дважды признавали Тренером года УЕФА (в 2003 и 2004 годах) и Тренером года в Европе (в 2005 и 2010 годах).

И, наконец, в 2010 году португальца признали Футбольным тренером года ФИФА.

При этом Жозе Моуриньо за заслуги перед Португалией, за распространение португальской культуры, её истории и её ценностей награжден Орденом Инфанта дона Энрике и является Великим офицером этого Ордена.


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