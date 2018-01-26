Новостей.COM ⇒
2018-01-26
Месси и Роналду: за голом гол. Футбол
Криштиану Роналду забил в Лиге чемпионов УЕФА 99 мячей за "Реал", а Лионель Месси - 97 за "Барселону". Кто из них первым достигнет сотни в рядах одного клуба?
Фото: UEFA.com
Год за годом в Лиге чемпионов УЕФА разворачивается противостояние двух величайших нападающих современности. В сезоне 2014/15 Лионель Месси и Криштиану Роналду обошли в списке лучших снайперов турнира Рауля Гонсалеса, у обоих на счету было по 77 голов.
В прошлом сезоне Роналду стал первым футболистом, кто забил 100 голов клубных турнирах УЕФА. Он по-прежнему обходит Месси по голам как в Лиге чемпионов (114 против 97), так и во всех еврокубках в целом (117 против 100).
• Когда Месси забивал, его команда проигрывала лишь трижды
• Роналду забивал больше одного гола в 32 матчах
• Оба игрока сделали по семь хет-триков
• Роналду забил только в своем 30-м матче
• Роналду забивал в обоих матчах 1/8 финала пять сезонов подряд до кампании 2016/17
• Роналду первым забил 50 голов в плей-офф
• Роналду - единственный, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов
• Оба забили по девять мячей одному клубу: Роналду - "Баварии", Месси - "Арсеналу"
• В активе обоих форвардов рекордные 60 голов на групповом этапе
| Все голы Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Лига чемпионов (основная сетка)
| Месси
(все голы - за "Барселону")
| Роналду
(голы 1-15 - за "МЮ", далее - за "Реал")
|Гол
|Соперник
|Дата
|Стадия
|Соперник
|Дата
|Стадия
|1
|"Панатинаикос" (д), 5:0
|02.11.05
|Групповой этап
|"Рома" (д), 7:1
|10.04.07
|1/4 финала, ответный матч
|2
|"Вердер" (г), 1:1
|27.09.06
|Групповой этап
|"Рома" (д), 7:1
|10.04.07
|1/4 финала, ответный матч
|3
|"Лион" (д), 3:0
|19.09.07
|Групповой этап
|"Милан" (д), 3:2
|24.04.07
|1/2 финала, первый матч
|4
|"Штутгарт" (г), 2:0
|02.10.07
|Групповой этап
|"Спортинг" (г), 1:0
|19.09.07
|Групповой этап
|5
|"Рейнджерс" (д), 2:0
|07.11.07
|Групповой этап
|"Динамо" Киев (г), 4:2
|23.10.07
|Групповой этап
|6
|"Лион" (г), 2:2
|27.11.07
|Групповой этап
|"Динамо" Киев (г), 4:2
|23.10.07
|Групповой этап
|7
|"Селтик" (г), 3:2
|20.02.08
|1/8 финала, первый матч
|"Динамо" Киев (д), 4:0
|07.11.07
|Групповой этап
|8
|"Селтик" (г), 3:2
|20.02.08
|1/8 финала, первый матч
|"Спортинг" (д), 2:1
|27.11.07
|Групповой этап
|9
|"Шахтер" (г), 2:1
|01.10.08
|Групповой этап
|"Лион" (д), 1:0
|04.03.08
|1/8 финала, ответный матч
|10
|"Шахтер" (г), 2:1
|01.10.08
|Групповой этап
|"Рома" (г), 2:0
|01.04.08
|1/4 финала, первый матч
|11
|"Базель" (г), 5:0
|22.10.08
|Групповой этап
|"Челси" (н), 1:1
|21.05.08
|Финал
|12
|"Базель" (д), 1:1
|04.11.08
|Групповой этап
|"Интернационале" (д), 2:0
|11.03.09
|1/8 финала, ответный матч
|13
|"Спортинг" (г), 5:2
|26.11.08
|Групповой этап
|"Порту" (г), 1:0
|15.04.09
|1/4 финала, ответный матч
|14
|"Лион" (д), 5:2
|11.03.09
|1/8 финала, ответный матч
|"Арсенал" (г), 3:1
|05.05.09
|1/2 финала, ответный матч
|15
|"Бавария" (д), 4:0
|08.04.09
|1/4 финала, первый матч
|"Арсенал" (г), 3:1
|05.05.09
|1/2 финала, ответный матч
|16
|"Бавария" (д), 4:0
|08.04.09
|1/4 финала, первый матч
|"Цюрих" (г), 5:2
|15.09.09
|Групповой этап
|17
|"МЮ" (н), 2:0
|27.05.09
|Финал
|"Цюрих" (г), 5:2
|15.09.09
|Групповой этап
|18
|"Динамо" Киев (д), 2:0
|29.09.09
|Групповой этап
|"Олимпик" (д), 3:0
|30.09.09
|Групповой этап
|19
|"Динамо" Киев (г), 2:1
|09.12.09
|Групповой этап
|"Олимпик" (д), 3:0
|30.09.09
|Групповой этап
|20
|"Штутгарт" (д), 4:0
|17.03.10
|1/8 финала, ответный матч
|"Олимпик" (г), 3:1
|08.12.09
|Групповой этап
|21
|"Штутгарт" (д), 4:0
|17.03.10
|1/8 финала, ответный матч
|"Олимпик" (г), 3:1
|08.12.09
|Групповой этап
|22
|"Арсенал" (д), 4:1
|06.04.10
|1/4 финала, ответный матч
|"Лион" (д), 1:1
|10.03.10
|1/8 финала, ответный матч
|23
|"Арсенал" (д), 4:1
|06.04.10
|1/4 финала, ответный матч
|"Милан" (д), 2:0
|19.10.10
|Групповой этап
|24
|"Арсенал" (д), 4:1
|06.04.10
|1/4 финала, ответный матч
|"Аякс" (г), 4:0
|23.11.10
|Групповой этап
|25
|"Арсенал" (д), 4:1
|06.04.10
|1/4 финала, ответный матч
|"Аякс" (г), 4:0
|23.11.10
|Групповой этап
|26
|"Панатинаикос" (д), 5:1
|14.09.10
|Групповой этап
|"Осер" (д), 4:0
|08.12.10
|Групповой этап
|27
|"Панатинаикос" (д), 5:1
|14.09.10
|Групповой этап
|"Тоттенхэм" (д), 4:0
|05.04.11
|1/4 финала, первый матч
|28
|"Копенгаген" (д), 2:0
|20.10.10
|Групповой этап
|"Тоттенхэм" (г), 1:0
|13.04.11
|1/4 финала, ответный матч
|29
|"Копенгаген" (д), 2:0
|20.10.10
|Групповой этап
|"Аякс" (д), 3:0
|27.09.11
|Групповой этап
|30
|"Копенгаген" (г), 1:1
|02.11.10
|Групповой этап
|"Лион" (г), 0:2
|02.11.11
|Групповой этап
|31
|"Панатинаикос" (г), 3:0
|24.11.10
|Групповой этап
|"Лион" (г), 0:2
|02.11.11
|Групповой этап
|32
|"Арсенал" (д), 3:1
|08.03.11
|1/8 финала, ответный матч
|ЦСКА Москва (г), 1:1
|21.02.12
|1/8 финала, первый матч
|33
|"Арсенал" (д), 3:1
|08.03.11
|1/8 финала, ответный матч
|ЦСКА Москва (д), 4:1
|14.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|34
|"Шахтер" (г), 1:0
|12.04.11
|1/4 финала, ответный матч
|ЦСКА Москва (д), 4:1
|14.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|35
|"Реал" (г), 2:0
|27.04.11
|1/2 финала, первый матч
|АПОЕЛ (д), 5:2
|04.04.12
|1/4 финала, ответный матч
|36
|"Реал" (г), 2:0
|27.04.11
|1/2 финала, первый матч
|АПОЕЛ (д), 5:2
|04.04.12
|1/4 финала, ответный матч
|37
|"МЮ" (н), 3:1
|28.05.11
|Финал
|"Бавария" (д), 2:1
|25.04.12
|1/2 финала, ответный матч
|38
|БАТЭ (г), 5:0
|28.09.11
|Групповой этап
|"Бавария" (д), 2:1
|25.04.12
|1/2 финала, ответный матч
|39
|БАТЭ (г), 5:0
|28.09.11
|Групповой этап
|"Ман. Сити" (д), 3:2
|18.09.12
|Групповой этап
|40
|"Виктория" (г), 4:0
|01.11.11
|Групповой этап
|"Аякс" (г), 4:1
|03.10.12
|Групповой этап
|41
|"Виктория" (г), 4:0
|01.11.11
|Групповой этап
|"Аякс" (г), 4:1
|03.10.12
|Групповой этап
|42
|"Виктория" (г), 4:0
|01.11.11
|Групповой этап
|"Аякс" (г), 4:1
|03.10.12
|Групповой этап
|43
|"Милан" (г), 3:2
|23.11.11
|Групповой этап
|"Боруссия" Дортмунд (г), 1:2
|24.10.12
|Групповой этап
|44
|"Байер" (г), 3:1
|14.02.12
|1/8 финала, первый матч
|"Аякс" (д), 4:1
|04.12.12
|Групповой этап
|45
|"Байер" (д), 7:1
|07.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|"МЮ" (д), 1:1
|13.02.13
|1/8 финала, первый матч
|46
|"Байер" (д), 7:1
|07.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|"МЮ" (г), 2:1
|05.03.13
|1/8 финала, ответный матч
|47
|"Байер" (д), 7:1
|07.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|"Галатасарай" (д), 3:0
|03.04.13
|1/4 финала, первый матч
|48
|"Байер" (д), 7:1
|07.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|"Галатасарай" (г), 3:2
|09.04.13
|1/4 финала, ответный матч
|49
|"Байер" (д), 7:1
|07.03.12
|1/8 финала, ответный матч
|"Галатасарай" (г), 3:2
|09.04.13
|1/4 финала, ответный матч
|50
|"Милан" (д), 3:1
|03.04.12
|1/4 финала, ответный матч
|"Боруссия" Дортмунд (г), 1:4
|24.04.13
|1/2 финала, первый матч
|51
|"Милан" (д), 3:1
|03.04.12
|1/4 финала, ответный матч
|"Галатасарай" (г), 6:1
|17.09.13
|Групповой этап
|52
|"Спартак" (д), 3:2
|19.09.12
|Групповой этап
|"Галатасарай" (г), 6:1
|17.09.13
|Групповой этап
|53
|"Спартак" (д), 3:2
|19.09.12
|Групповой этап
|"Галатасарай" (г), 6:1
|17.09.13
|Групповой этап
|54
|"Селтик" (г), 1:2
|07.11.12
|Групповой этап
|"Копенгаген" (д), 4:0
|02.10.13
|Групповой этап
|55
|"Спартак" (г), 3:0
|20.11.12
|Групповой этап
|"Копенгаген" (д), 4:0
|02.10.13
|Групповой этап
|56
|"Спартак" (г), 3:0
|20.11.12
|Групповой этап
|"Ювентус" (д), 2:1
|23.10.13
|Групповой этап
|57
|"Милан" (д), 4:0
|12.03.13
|1/8 финала, ответный матч
|"Ювентус" (д), 2:1
|23.10.13
|Групповой этап
|58
|"Милан" (д), 4:0
|12.03.13
|1/8 финала, ответный матч
|"Ювентус" (г), 2:2
|05.11.13
|Групповой этап
|59
|"ПСЖ" (г), 2:2
|02.04.13
|1/4 финала, первый матч
|"Копенгаген" (г), 2:0
|10.12.13
|Групповой этап
|60
|"Аякс" (д), 4:0
|18.09.13
|Групповой этап
|"Шальке-04" (г), 6:1
|26.02.14
|1/8 финала, первый матч
|61
|"Аякс" (д), 4:0
|18.09.13
|Групповой этап
|"Шальке-04" (г), 6:1
|26.02.14
|1/8 финала, первый матч
|62
|"Аякс" (д), 4:0
|18.09.13
|Групповой этап
|"Шальке-04" (д), 3:1
|18.03.14
|1/8 финала, ответный матч
|63
|"Милан" (г), 1:1
|22.10.13
|Групповой этап
|"Шальке-04" (д), 3:1
|18.03.14
|1/8 финала, ответный матч
|64
|"Милан" (д), 3:1
|06.11.13
|Групповой этап
|"Боруссия" Дортмунд (д), 3:0
|02.04.14
|1/4 финала, первый матч
|65
|"Милан" (д), 3:1
|06.11.13
|Групповой этап
|"Бавария" (г), 4:0
|29.04.14
|1/2 финала, ответный матч
|66
|"Ман. Сити" (г), 2:0
|18.02.14
|1/8 финала, первый матч
|"Бавария" (г), 4:0
|29.04.14
|1/2 финала, ответный матч
|67
|"Ман. Сити" (д), 2:1
|12.03.14
|1/8 финала, ответный матч
|"Атлетико" (н), 4:1
|25.05.14
|Финал
|68
|"ПСЖ" (г), 2:3
|30.09.14
|Групповой этап
|"Базель" (д), 5:1
|16.09.14
|Групповой этап
|69
|"Аякс" (д), 3:1
|21.10.14
|Групповой этап
|"Лудогорец" (г), 2:1
|01.10.14
|Групповой этап
|70
|"Аякс" (г), 2:0
|05.11.14
|Групповой этап
|"Ливерпуль" (г), 3:0
|22.10.14
|Групповой этап
|71
|"Аякс" (г), 2:0
|05.11.14
|Групповой этап
|"Базель" (г), 1:0
|26.11.14
|Групповой этап
|72
|АПОЕЛ (г), 4:0
|25.11.14
|Групповой этап
|"Лудогорец" (д), 4:0
|09.12.14
|Групповой этап
|73
|АПОЕЛ (г), 4:0
|25.11.14
|Групповой этап
|"Шальке-04" (г), 2:0
|18.02.15
|1/8 финала, первый матч
|74
|АПОЕЛ (г), 4:0
|25.11.14
|Групповой этап
|"Шальке-04" (д), 3:4
|10.03.15
|1/8 финала, ответный матч
|75
|"ПСЖ" (д), 3:1
|10.12.14
|Групповой этап
|"Шальке-04" (д), 3:4
|10.03.15
|1/8 финала, ответный матч
|76
|"Бавария" (д), 3:0
|06.05.15
|1/2 финала, первый матч
|"Ювентус" (г), 2:1
|05.04.15
|1/2 финала, первый матч
|77
|"Бавария" (д), 3:0
|06.05.15
|1/2 финала, первый матч
|"Ювентус" (д), 1:1
|13.05.15
|1/2 финала, ответный матч
|78
|"Рома" (д), 6:1
|24.11.15
|Групповой этап
|"Шахтер" (д), 4:0
|15.09.15
|Групповой этап
|79
|"Рома" (д), 6:1
|24.11.15
|Групповой этап
|"Шахтер" (д), 4:0
|15.09.15
|Групповой этап
|80
|"Байер" (г), 1:1
|09.12.15
|Групповой этап
|"Шахтер" (д), 4:0
|15.09.15
|Групповой этап
|81
|"Арсенал" (г), 2:0
|23.02.16
|1/8 финала, первый матч
|"Мальме" (г), 2:0
|30.09.15
|Групповой этап
|82
|"Арсенал" (г), 2:0
|23.02.16
|1/8 финала, первый матч
|"Мальме" (г), 2:0
|30.09.15
|Групповой этап
|83
|"Арсенал" (д), 3:1
|16.03.16
|1/8 финала, ответный матч
|"Шахтер" (г), 4:3
|25.11.15
|Групповой этап
|84
|"Селтик" (д), 7:0
|13.09.16
|Групповой этап
|"Шахтер" (г), 4:3
|25.11.15
|Групповой этап
|85
|"Селтик" (д), 7:0
|13.09.16
|Групповой этап
|"Мальме" (д), 8:0
|08.12.15
|Групповой этап
|86
|"Селтик" (д), 7:0
|13.09.16
|Групповой этап
|"Мальме" (д), 8:0
|08.12.15
|Групповой этап
|87
|"Ман Сити" (д), 4:0
|19.10.16
|Групповой этап
|"Мальме" (д), 8:0
|08.12.15
|Групповой этап
|88
|"Ман Сити" (д), 4:0
|19.10.16
|Групповой этап
|"Мальме" (д), 8:0
|08.12.15
|Групповой этап
|89
|"Ман Сити" (д), 4:0
|19.10.16
|Групповой этап
|"Рома" (г), 2:0
|17.02.16
|1/8 финала, первый матч
|90
|"Ман Сити" (г), 1:3
|01.11.16
|Групповой этап
|"Рома" (д), 2:0
|08.03.16
|1/8 финала, ответный матч
|91
|"Селтик" (г), 2:0
|23.11.16
|Групповой этап
|"Вольфсбург" (д), 3:0
|12.04.16
|1/4 финала, ответный матч
|92
|"Селтик" (г), 2:0
|23.11.16
|Групповой этап
|"Вольфсбург" (д), 3:0
|12.04.16
|1/4 финала, ответный матч
|93
|"Боруссия" М (д), 4:0
|06.12.16
|Групповой этап
|"Вольфсбург" (д), 3:0
|12.04.16
|1/4 финала, ответный матч
|94
|"ПСЖ" (д), 6:1
|08.03.17
|1/8 финала,ответный матч
|"Спортинг" (д), 2:1
|14.09.16
|Групповой этап
|95
|"Ювентус" (д), 3:0
|12.09.17
|Групповой этап
|"Боруссия" Д (г), 2:2
|27.09.16
|Групповой этап
|96
|"Ювентус" (д), 3:0
|12.09.17
|Групповой этап
|"Бавария" (г), 2:1
|12.04.17
|1/4 финала, первый матч
|97
|"Олимпиакос" (д), 3:1
|18.10.17
|Групповой этап
|"Бавария" (г), 2:1
|12.04.17
|1/4 финала, первый матч
|98
|"Бавария" (д), 4:2
|18.04.17
|1/4 финала, ответный матч
|99
|"Бавария" (д), 4:2
|18.04.17
|1/4 финала, ответный матч
|100
|"Бавария" (д), 4:2
|18.04.17
|1/4 финала, ответный матч
|101
|"Атлетико" (д), 3:0
|02.05.17
|1/2 финала, первый матч
|102
|"Атлетико" (д), 3:0
|02.05.17
|1/2 финала, первый матч
|
|"Атлетико" (д), 3:0
|02.05.17
|1/2 финала, первый матч
| 104
|"Ювентус" (н), 4:1
|03.06.17
|финал
|105
|"Ювентус" (н), 4:1
|03.06.17
|финал
|106
|АПОЕЛ (д), 3:0
|13.09.17
|Групповой этап
|107
|АПОЕЛ (д), 3:0
|13.09.17
|Групповой этап
|108
|"Боруссия" Д (г), 3:1
|26.09.17
|Групповой этап
|109
|"Боруссия" Д (г), 3:1
|26.09.17
|Групповой этап
|110
|"Тоттенхэм" (д), 1:1
|17.10.17
|Групповой этап
|111
|"Тоттенхэм" (г), 1:3
|01.11.17
|Групповой этап
|112
|АПОЕЛ (г), 6:0
|21.11.17
|Групповой этап
|113
|АПОЕЛ (г), 6:0
|21.11.17
|Групповой этап
|114
|"Боруссия" Дортмунд (д) 3:2
|06.12.17
|Групповой этап
Статистика учитывает только матчи основной сетки.
Голы в других еврокубках или в квалификации:
Месси: 2:0 против "Порту" (н), 26.08.11, Суперкубок УЕФА; 2 гола - 5:4 (доп. вр.) против "Севильи" (н), 11.08.15, Суперкубок УЕФА.
Роналду: 3:0 против "Дебрецена" (д), 09.08.05, третий отборочный раунд Лиги чемпионов; 2 гола - 2:0 против "Севильи" (н), 12.08.14, Суперкубок УЕФА.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Моуринью: Будь у Санчеса контракт на 2-3 года - мы бы заплатили до 150 млн фунтов
26.01.2018 11:07
26.01.2018 11:07
Буффон не знает, стоит ли завершать карьеру »»
26.01.2018 11:08
26.01.2018 11:08
←+Ctrl+→