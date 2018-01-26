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Месси и Роналду: за голом гол. Футбол УЕФА 99 мячей за "Реал", а Лионель Месси - 97 за "Барселону". Кто из них первым достигнет сотни в рядах одного клуба? Криштиану Роналду забил в Лиге чемпионов99 мячей за "Реал", а Лионель Месси - 97 за "Барселону". Кто из них первым достигнет сотни в рядах одного клуба? Фото: UEFA.com УЕФА разворачивается противостояние двух величайших нападающих современности. В сезоне 2014/15 Лионель Месси и Криштиану Год за годом в Лиге чемпионовразворачивается противостояние двух величайших нападающих современности. В сезоне 2014/15 Лионель Месси и Криштиану Роналду обошли в списке лучших снайперов турнира Рауля Гонсалеса, у обоих на счету было по 77 голов. УЕФА . Он по-прежнему обходит Месси по голам как в Лиге чемпионов (114 против 97), так и во всех еврокубках в целом (117 против 100). В прошлом сезоне Роналду стал первым футболистом , кто забил 100 голов клубных турнирах. Он по-прежнему обходит Месси по голам как в Лиге чемпионов (114 против 97), так и во всех еврокубках в целом (117 против 100). UEFA.com перечисляет все голы Месси и перечисляет все голы Месси и Роналду в Лиге чемпионов и отмечает другую занимательную статистику. • Когда Месси забивал, его команда проигрывала лишь трижды Роналду забивал больше одного гола в 32 матчах • Оба игрока сделали по семь хет-триков Роналду забил только в своем 30-м матче Роналду забивал в обоих матчах 1/8 финала пять сезонов подряд до кампании 2016/17 Роналду первым забил 50 голов в плей-офф Роналду - единственный, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов • Оба забили по девять мячей одному клубу: Роналду - "Баварии", Месси - "Арсеналу" • В активе обоих форвардов рекордные 60 голов на групповом этапе Все голы Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Лига чемпионов (основная сетка) Месси

(все голы - за "Барселону") Роналду

(голы 1-15 - за "МЮ", далее - за "Реал") Гол Соперник Дата Стадия Соперник Дата Стадия 1 "Панатинаикос" (д), 5:0 02.11.05 Групповой этап "Рома" (д), 7:1 10.04.07 1/4 финала, ответный матч 2 "Вердер" (г), 1:1 27.09.06 Групповой этап "Рома" (д), 7:1 10.04.07 1/4 финала, ответный матч 3 "Лион" (д), 3:0 19.09.07 Групповой этап "Милан" (д), 3:2 24.04.07 1/2 финала, первый матч 4 "Штутгарт" (г), 2:0 02.10.07 Групповой этап "Спортинг" (г), 1:0 19.09.07 Групповой этап 5 "Рейнджерс" (д), 2:0 07.11.07 Групповой этап "Динамо" Киев (г), 4:2 23.10.07 Групповой этап 6 "Лион" (г), 2:2 27.11.07 Групповой этап "Динамо" Киев (г), 4:2 23.10.07 Групповой этап 7 "Селтик" (г), 3:2 20.02.08 1/8 финала, первый матч "Динамо" Киев (д), 4:0 07.11.07 Групповой этап 8 "Селтик" (г), 3:2 20.02.08 1/8 финала, первый матч "Спортинг" (д), 2:1 27.11.07 Групповой этап 9 "Шахтер" (г), 2:1 01.10.08 Групповой этап "Лион" (д), 1:0 04.03.08 1/8 финала, ответный матч 10 "Шахтер" (г), 2:1 01.10.08 Групповой этап "Рома" (г), 2:0 01.04.08 1/4 финала, первый матч 11 "Базель" (г), 5:0 22.10.08 Групповой этап "Челси" (н), 1:1 21.05.08 Финал 12 "Базель" (д), 1:1 04.11.08 Групповой этап "Интернационале" (д), 2:0 11.03.09 1/8 финала, ответный матч 13 "Спортинг" (г), 5:2 26.11.08 Групповой этап "Порту" (г), 1:0 15.04.09 1/4 финала, ответный матч 14 "Лион" (д), 5:2 11.03.09 1/8 финала, ответный матч "Арсенал" (г), 3:1 05.05.09 1/2 финала, ответный матч 15 "Бавария" (д), 4:0 08.04.09 1/4 финала, первый матч "Арсенал" (г), 3:1 05.05.09 1/2 финала, ответный матч 16 "Бавария" (д), 4:0 08.04.09 1/4 финала, первый матч "Цюрих" (г), 5:2 15.09.09 Групповой этап 17 "МЮ" (н), 2:0 27.05.09 Финал "Цюрих" (г), 5:2 15.09.09 Групповой этап 18 "Динамо" Киев (д), 2:0 29.09.09 Групповой этап "Олимпик" (д), 3:0 30.09.09 Групповой этап 19 "Динамо" Киев (г), 2:1 09.12.09 Групповой этап "Олимпик" (д), 3:0 30.09.09 Групповой этап 20 "Штутгарт" (д), 4:0 17.03.10 1/8 финала, ответный матч "Олимпик" (г), 3:1 08.12.09 Групповой этап 21 "Штутгарт" (д), 4:0 17.03.10 1/8 финала, ответный матч "Олимпик" (г), 3:1 08.12.09 Групповой этап 22 "Арсенал" (д), 4:1 06.04.10 1/4 финала, ответный матч "Лион" (д), 1:1 10.03.10 1/8 финала, ответный матч 23 "Арсенал" (д), 4:1 06.04.10 1/4 финала, ответный матч "Милан" (д), 2:0 19.10.10 Групповой этап 24 "Арсенал" (д), 4:1 06.04.10 1/4 финала, ответный матч "Аякс" (г), 4:0 23.11.10 Групповой этап 25 "Арсенал" (д), 4:1 06.04.10 1/4 финала, ответный матч "Аякс" (г), 4:0 23.11.10 Групповой этап 26 "Панатинаикос" (д), 5:1 14.09.10 Групповой этап "Осер" (д), 4:0 08.12.10 Групповой этап 27 "Панатинаикос" (д), 5:1 14.09.10 Групповой этап "Тоттенхэм" (д), 4:0 05.04.11 1/4 финала, первый матч 28 "Копенгаген" (д), 2:0 20.10.10 Групповой этап "Тоттенхэм" (г), 1:0 13.04.11 1/4 финала, ответный матч 29 "Копенгаген" (д), 2:0 20.10.10 Групповой этап "Аякс" (д), 3:0 27.09.11 Групповой этап 30 "Копенгаген" (г), 1:1 02.11.10 Групповой этап "Лион" (г), 0:2 02.11.11 Групповой этап 31 "Панатинаикос" (г), 3:0 24.11.10 Групповой этап "Лион" (г), 0:2 02.11.11 Групповой этап 32 "Арсенал" (д), 3:1 08.03.11 1/8 финала, ответный матч ЦСКА Москва (г), 1:1 21.02.12 1/8 финала, первый матч 33 "Арсенал" (д), 3:1 08.03.11 1/8 финала, ответный матч ЦСКА Москва (д), 4:1 14.03.12 1/8 финала, ответный матч 34 "Шахтер" (г), 1:0 12.04.11 1/4 финала, ответный матч ЦСКА Москва (д), 4:1 14.03.12 1/8 финала, ответный матч 35 "Реал" (г), 2:0 27.04.11 1/2 финала, первый матч АПОЕЛ (д), 5:2 04.04.12 1/4 финала, ответный матч 36 "Реал" (г), 2:0 27.04.11 1/2 финала, первый матч АПОЕЛ (д), 5:2 04.04.12 1/4 финала, ответный матч 37 "МЮ" (н), 3:1 28.05.11 Финал "Бавария" (д), 2:1 25.04.12 1/2 финала, ответный матч 38 БАТЭ (г), 5:0 28.09.11 Групповой этап "Бавария" (д), 2:1 25.04.12 1/2 финала, ответный матч 39 БАТЭ (г), 5:0 28.09.11 Групповой этап "Ман. Сити" (д), 3:2 18.09.12 Групповой этап 40 "Виктория" (г), 4:0 01.11.11 Групповой этап "Аякс" (г), 4:1 03.10.12 Групповой этап 41 "Виктория" (г), 4:0 01.11.11 Групповой этап "Аякс" (г), 4:1 03.10.12 Групповой этап 42 "Виктория" (г), 4:0 01.11.11 Групповой этап "Аякс" (г), 4:1 03.10.12 Групповой этап 43 "Милан" (г), 3:2 23.11.11 Групповой этап "Боруссия" Дортмунд (г), 1:2 24.10.12 Групповой этап 44 "Байер" (г), 3:1 14.02.12 1/8 финала, первый матч "Аякс" (д), 4:1 04.12.12 Групповой этап 45 "Байер" (д), 7:1 07.03.12 1/8 финала, ответный матч "МЮ" (д), 1:1 13.02.13 1/8 финала, первый матч 46 "Байер" (д), 7:1 07.03.12 1/8 финала, ответный матч "МЮ" (г), 2:1 05.03.13 1/8 финала, ответный матч 47 "Байер" (д), 7:1 07.03.12 1/8 финала, ответный матч "Галатасарай" (д), 3:0 03.04.13 1/4 финала, первый матч 48 "Байер" (д), 7:1 07.03.12 1/8 финала, ответный матч "Галатасарай" (г), 3:2 09.04.13 1/4 финала, ответный матч 49 "Байер" (д), 7:1 07.03.12 1/8 финала, ответный матч "Галатасарай" (г), 3:2 09.04.13 1/4 финала, ответный матч 50 "Милан" (д), 3:1 03.04.12 1/4 финала, ответный матч "Боруссия" Дортмунд (г), 1:4 24.04.13 1/2 финала, первый матч 51 "Милан" (д), 3:1 03.04.12 1/4 финала, ответный матч "Галатасарай" (г), 6:1 17.09.13 Групповой этап 52 "Спартак" (д), 3:2 19.09.12 Групповой этап "Галатасарай" (г), 6:1 17.09.13 Групповой этап 53 "Спартак" (д), 3:2 19.09.12 Групповой этап "Галатасарай" (г), 6:1 17.09.13 Групповой этап 54 "Селтик" (г), 1:2 07.11.12 Групповой этап "Копенгаген" (д), 4:0 02.10.13 Групповой этап 55 "Спартак" (г), 3:0 20.11.12 Групповой этап "Копенгаген" (д), 4:0 02.10.13 Групповой этап 56 "Спартак" (г), 3:0 20.11.12 Групповой этап "Ювентус" (д), 2:1 23.10.13 Групповой этап 57 "Милан" (д), 4:0 12.03.13 1/8 финала, ответный матч "Ювентус" (д), 2:1 23.10.13 Групповой этап 58 "Милан" (д), 4:0 12.03.13 1/8 финала, ответный матч "Ювентус" (г), 2:2 05.11.13 Групповой этап 59 "ПСЖ" (г), 2:2 02.04.13 1/4 финала, первый матч "Копенгаген" (г), 2:0 10.12.13 Групповой этап 60 "Аякс" (д), 4:0 18.09.13 Групповой этап "Шальке-04" (г), 6:1 26.02.14 1/8 финала, первый матч 61 "Аякс" (д), 4:0 18.09.13 Групповой этап "Шальке-04" (г), 6:1 26.02.14 1/8 финала, первый матч 62 "Аякс" (д), 4:0 18.09.13 Групповой этап "Шальке-04" (д), 3:1 18.03.14 1/8 финала, ответный матч 63 "Милан" (г), 1:1 22.10.13 Групповой этап "Шальке-04" (д), 3:1 18.03.14 1/8 финала, ответный матч 64 "Милан" (д), 3:1 06.11.13 Групповой этап "Боруссия" Дортмунд (д), 3:0 02.04.14 1/4 финала, первый матч 65 "Милан" (д), 3:1 06.11.13 Групповой этап "Бавария" (г), 4:0 29.04.14 1/2 финала, ответный матч 66 "Ман. Сити" (г), 2:0 18.02.14 1/8 финала, первый матч "Бавария" (г), 4:0 29.04.14 1/2 финала, ответный матч 67 "Ман. Сити" (д), 2:1 12.03.14 1/8 финала, ответный матч "Атлетико" (н), 4:1 25.05.14 Финал 68 "ПСЖ" (г), 2:3 30.09.14 Групповой этап "Базель" (д), 5:1 16.09.14 Групповой этап 69 "Аякс" (д), 3:1 21.10.14 Групповой этап "Лудогорец" (г), 2:1 01.10.14 Групповой этап 70 "Аякс" (г), 2:0 05.11.14 Групповой этап "Ливерпуль" (г), 3:0 22.10.14 Групповой этап 71 "Аякс" (г), 2:0 05.11.14 Групповой этап "Базель" (г), 1:0 26.11.14 Групповой этап 72 АПОЕЛ (г), 4:0 25.11.14 Групповой этап "Лудогорец" (д), 4:0 09.12.14 Групповой этап 73 АПОЕЛ (г), 4:0 25.11.14 Групповой этап "Шальке-04" (г), 2:0 18.02.15 1/8 финала, первый матч 74 АПОЕЛ (г), 4:0 25.11.14 Групповой этап "Шальке-04" (д), 3:4 10.03.15 1/8 финала, ответный матч 75 "ПСЖ" (д), 3:1 10.12.14 Групповой этап "Шальке-04" (д), 3:4 10.03.15 1/8 финала, ответный матч 76 "Бавария" (д), 3:0 06.05.15 1/2 финала, первый матч "Ювентус" (г), 2:1 05.04.15 1/2 финала, первый матч 77 "Бавария" (д), 3:0 06.05.15 1/2 финала, первый матч "Ювентус" (д), 1:1 13.05.15 1/2 финала, ответный матч 78 "Рома" (д), 6:1 24.11.15 Групповой этап "Шахтер" (д), 4:0 15.09.15 Групповой этап 79 "Рома" (д), 6:1 24.11.15 Групповой этап "Шахтер" (д), 4:0 15.09.15 Групповой этап 80 "Байер" (г), 1:1 09.12.15 Групповой этап "Шахтер" (д), 4:0 15.09.15 Групповой этап 81 "Арсенал" (г), 2:0 23.02.16 1/8 финала, первый матч "Мальме" (г), 2:0 30.09.15 Групповой этап 82 "Арсенал" (г), 2:0 23.02.16 1/8 финала, первый матч "Мальме" (г), 2:0 30.09.15 Групповой этап 83 "Арсенал" (д), 3:1 16.03.16 1/8 финала, ответный матч "Шахтер" (г), 4:3 25.11.15 Групповой этап 84 "Селтик" (д), 7:0 13.09.16 Групповой этап "Шахтер" (г), 4:3 25.11.15 Групповой этап 85 "Селтик" (д), 7:0 13.09.16 Групповой этап "Мальме" (д), 8:0 08.12.15 Групповой этап 86 "Селтик" (д), 7:0 13.09.16 Групповой этап "Мальме" (д), 8:0 08.12.15 Групповой этап 87 "Ман Сити" (д), 4:0 19.10.16 Групповой этап "Мальме" (д), 8:0 08.12.15 Групповой этап 88 "Ман Сити" (д), 4:0 19.10.16 Групповой этап "Мальме" (д), 8:0 08.12.15 Групповой этап 89 "Ман Сити" (д), 4:0 19.10.16 Групповой этап "Рома" (г), 2:0 17.02.16 1/8 финала, первый матч 90 "Ман Сити" (г), 1:3 01.11.16 Групповой этап "Рома" (д), 2:0 08.03.16 1/8 финала, ответный матч 91 "Селтик" (г), 2:0 23.11.16 Групповой этап "Вольфсбург" (д), 3:0 12.04.16 1/4 финала, ответный матч 92 "Селтик" (г), 2:0 23.11.16 Групповой этап "Вольфсбург" (д), 3:0 12.04.16 1/4 финала, ответный матч 93 "Боруссия" М (д), 4:0 06.12.16 Групповой этап "Вольфсбург" (д), 3:0 12.04.16 1/4 финала, ответный матч 94 "ПСЖ" (д), 6:1 08.03.17 1/8 финала,ответный матч "Спортинг" (д), 2:1 14.09.16 Групповой этап 95 "Ювентус" (д), 3:0 12.09.17 Групповой этап "Боруссия" Д (г), 2:2 27.09.16 Групповой этап 96 "Ювентус" (д), 3:0 12.09.17 Групповой этап "Бавария" (г), 2:1 12.04.17 1/4 финала, первый матч 97 "Олимпиакос" (д), 3:1 18.10.17 Групповой этап "Бавария" (г), 2:1 12.04.17 1/4 финала, первый матч 98 "Бавария" (д), 4:2 18.04.17 1/4 финала, ответный матч 99 "Бавария" (д), 4:2 18.04.17 1/4 финала, ответный матч 100 "Бавария" (д), 4:2 18.04.17 1/4 финала, ответный матч 101 "Атлетико" (д), 3:0 02.05.17 1/2 финала, первый матч 102 "Атлетико" (д), 3:0 02.05.17 1/2 финала, первый матч 103 "Атлетико" (д), 3:0 02.05.17 1/2 финала, первый матч 104 "Ювентус" (н), 4:1 03.06.17 финал 105 "Ювентус" (н), 4:1 03.06.17 финал 106 АПОЕЛ (д), 3:0 13.09.17 Групповой этап 107 АПОЕЛ (д), 3:0 13.09.17 Групповой этап 108 "Боруссия" Д (г), 3:1 26.09.17 Групповой этап 109 "Боруссия" Д (г), 3:1 26.09.17 Групповой этап 110 "Тоттенхэм" (д), 1:1 17.10.17 Групповой этап 111 "Тоттенхэм" (г), 1:3 01.11.17 Групповой этап 112 АПОЕЛ (г), 6:0 21.11.17 Групповой этап 113 АПОЕЛ (г), 6:0 21.11.17 Групповой этап 114 "Боруссия" Дортмунд (д) 3:2 06.12.17 Групповой этап Статистика учитывает только матчи основной сетки. Голы в других еврокубках или в квалификации: Месси: 2:0 против "Порту" (н), 26.08.11, Суперкубок УЕФА; 2 гола - 5:4 (доп. вр.) против "Севильи" (н), 11.08.15, Суперкубок УЕФА . УЕФА . Роналду : 3:0 против "Дебрецена" (д), 09.08.05, третий отборочный раунд Лиги чемпионов; 2 гола - 2:0 против "Севильи" (н), 12.08.14, Суперкубок

Спорт-Экспресс

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