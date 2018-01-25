"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

Королевский клуб уступил «Леганесу» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании

"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Фото: twitter/CDLeganes

«Реал», который в гостях в первой игре обыграл середняка Примеры со счетом 1:0, на «Сантьяго Бернабеу» сенсационно уступил 1:2 «Леганесу» и завершил свое выступление в турнире. «Леганес» вышел в полуфинал по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на выезде.

Отметим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых лидеру команды Криштиану Роналду, который не был включен в заявку на игру.

«Леганес» стал третьим полуфиналистом Кубка Испании. Ранее этой стадии достигли «Севилья» и «Валенсия». Последний четвертьфинальный матч будет сыгран сегодня: «Барселона» на своем поле примет «Эспаньол». В первой игре сине-гранатовые уступили землякам со счетом 0:1.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Косенко назвал состав на чемпионат ЕвропыКосенко назвал состав на чемпионат Европы
Моуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок АрсеналаМоуринью: В данный момент Мхитарян - наш игрок, а Санчес - игрок Арсенала
Венгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. ФутболВенгер: Мне нравится Мхитарян, а ему нравится игра Арсенала. Футбол
Хацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. ФутболХацкевич: На результат мы особо не обращаем внимания. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Береза: Задача Днепра-1 - победа во Второй лиге и финал Кубка Украины. ФутболБереза: Задача Днепра-1 - победа во Второй лиге и финал Кубка Украины. Футбол
"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании"Севилья" обыграла "Атлетико" в Кубке Испании
Севилья второй раз обыграла Атлетико и вышла в полуфинал Кубка КороляСевилья второй раз обыграла Атлетико и вышла в полуфинал Кубка Короля
"Осер" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции"Осер" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции
Политехник сенсационно победил в ЧеркассахПолитехник сенсационно победил в Черкассах
Долгополов вылетел с AusOpenДолгополов вылетел с AusOpen
Кубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минутеКубок Испании: Реал резервным составом победил Леганес на последней минуте
Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
Месси лидирует в Испании по нереализованным пенальтиМесси лидирует в Испании по нереализованным пенальти
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости