"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Королевский клуб уступил «Леганесу» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании
«Реал», который в гостях в первой игре обыграл середняка Примеры со счетом 1:0, на «Сантьяго Бернабеу» сенсационно уступил 1:2 «Леганесу» и завершил свое выступление в турнире. «Леганес» вышел в полуфинал по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на выезде.
Отметим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых лидеру команды Криштиану Роналду, который не был включен в заявку на игру.
«Леганес» стал третьим полуфиналистом Кубка Испании. Ранее этой стадии достигли «Севилья» и «Валенсия». Последний четвертьфинальный матч будет сыгран сегодня: «Барселона» на своем поле примет «Эспаньол». В первой игре сине-гранатовые уступили землякам со счетом 0:1.
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