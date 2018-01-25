"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании

Королевский клуб уступил «Леганесу» в ответном матче четвертьфинала Кубка Испании

Фото: twitter/CDLeganes

«Реал», который в гостях в первой игре обыграл середняка Примеры со счетом 1:0, на «Сантьяго Бернабеу» сенсационно уступил 1:2 «Леганесу» и завершил свое выступление в турнире. «Леганес» вышел в полуфинал по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на выезде.

Отметим, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан предоставил отдых лидеру команды Криштиану Роналду, который не был включен в заявку на игру.