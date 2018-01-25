Усик и Бриедис: Первое "рандеву" на публике

Вчера в столице Латвии состоялась открытая совместная тренировка участников грядущего на «Арена Рига» субботнего поединка 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) - чемпионов мира в тяжелом весе по версиям WBO украинца Александра Усика (13-0-0, 11 КО) и WBC латыша Майриса Бриедиса (23-0-0, 18 КО).
Фото Усик и Бриедис: Первое "рандеву" на публике
Среда. Рига. Александр УСИК на открытой тренировке. Фото: k2ukraine.com
 
А то, что эта своеобразная преамбула будущего боя собрала около 2000 зрителей, красноречиво свидетельствует об огромном ажиотаже, уже царящем в преддверие этого знаменательного события.
 
Усик размялся под очень крутую ритмичную музыку, провел бой с тенью, поработал «на лапах» со своим тренером Сергеем Ватаманюком. А завершил это представление перед публикой фирменным упражнением с теннисным мячиком, подвязанным резинкой к козырьку бейсболки.
 
- Здорово видеть такое количество людей уже на открытой тренировке, - после раздачи множества автографов любителям бокса отметил Александр в интервью представителям масс-медиа. - Я с нетерпением ожидаю, какая атмосфера будет на «Арена Рига». Ведь меня приедет поддержать большое количество людей из Украины. И я не собираюсь их разочаровывать.
 
Бриедис - один из самых жестких противников, с которыми мне приходилось встречаться в профессиональной карьере. Он выиграл 23 боя, у него очень мощный удар. Мы всегда готовимся к 12-ти раундам, но я постараюсь сделать все возможное и покажу все, что умею. - Мы проделали отличную работу в тренировочном лагере, - рассказал Бриедис. - Я готов выйти в ринг против Александра Усика, чтобы пройти все 12 раундов. Очень жду этого поединка.
 
Следует сказать, что накануне президент Латвии Раймондс Вейонис вручил Майрису Бриедису Орден Трех звезд IV степени за особые заслуги перед страной. Интересно отметить, что ранее такой награды были удостоены только два представителя спорта - тренер Рижской волейбольной школы Павел Селиванов и наставник баскетболистов Янис Зелтиньш.
 
А еще добавим, что в андеркарде главного события боксерского вечера на «Арена Рига» боя между Усиком и Бриедисом, на кону которого будут стоять чемпионские пояса  обоих соперников, состоятся еще девять рейтинговых поединков.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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