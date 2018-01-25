Australian Open: Возняцки стала первой финалисткой
27-летняя датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на кортах Мельбурна.
Вторая ракетка первого в сезоне турнира Большого шлема в полуфинале победила бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Матч продолжался один час 37 минут.
В финале соперницей Возняцки будет победительница матча между первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп и немкой Ангеликой Кербер, посеянной под 21-м номером. Финальный матч пройдет в субботу.
В мужской сетке турнира, напомним, швейцарец Роджер Федерер замкнул квартет полуфиналистов. Соперником Федерера по полуфиналу станет Чхун Хен из Южной Кореи, а в другом матче сыграют хорват Марин Чилич и британец Кайл Эдмунд.
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Спорт
25.01.2018 11:01