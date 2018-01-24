Вирт готов вернуться в Верес и едет к Венгеру с Гвардиолой. Футбол

Экс-тренер "Вереса" Юрий Вирт с радостью вернется в ровенский клуб, несмотря на скандальное увольнение, если ему поступит такое предложение. Но сидеть на месте специалист в любом случае не намерен.

- Обиды, знаете, нет. Есть почетный президент, который вкладывал деньги, а я строил команду - можно сказать, строил дом. Строил-строил, построил, а на пороге передо мной закрыли двери. Развернулся и ушел. Конечно, хотелось достроить, попасть в первую шестерку и дальше бороться за высокие места. Но принято такое решение.

Ухожу из команды с высоко поднятой головой. Была построена очень хорошая команда, про которую говорит Украина, - отметил Вирт в интервью каналу "Футбол 1".

Сейчас Вирт заполняет паузу в работе дальнейшим самосовершенствованием и учебой.

- Учусь в центре лицензирования. Через неделю едем на первую сессию в Турцию. Потом еще будет выезд в Швейцарию. Мне, как молодому тренеру, надо многому учиться и познавать. Открываю английскую визу, чтобы поехать на стажировку в "Сити" и "Арсенал". Пообщаться с такими тренерами - просто фантастика.