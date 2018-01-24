Коутиньо получил номер Маскерано. Футбол

Официально стало известно, под каким номером будет играть новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб объявил, что бразилец получил футболку с номером 14. До последнего времени под ним выступал Хавьер Маскерано, который сегодня попрощался с каталонским грандом, отправляясь в Китай.
Напомним, 25-летний полузащитник сборной Бразилии в первых числах января перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро, став третьим по величине трансфером в истории футбола.
Номер 7 также свободен после ухода Арды Турана, но испанские СМИ уверены, что он зарезервирован для Антуана Гризманна.
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