Коутиньо получил номер Маскерано. Футбол

Официально стало известно, под каким номером будет играть новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб объявил, что бразилец получил футболку с номером 14. До последнего времени под ним выступал Хавьер Маскерано, который сегодня попрощался с каталонским грандом, отправляясь в Китай .

Напомним, 25-летний полузащитник сборной Бразилии в первых числах января перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро, став третьим по величине трансфером в истории футбола.