Коутиньо получил номер Маскерано. Футбол

Официально стало известно, под каким номером будет играть новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб объявил, что бразилец получил футболку с номером 14. До последнего времени под ним выступал Хавьер Маскерано, который сегодня попрощался с каталонским грандом, отправляясь в Китай.

Напомним, 25-летний полузащитник сборной Бразилии в первых числах января перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро, став третьим по величине трансфером в истории футбола.

Номер 7 также свободен после ухода Арды Турана, но испанские СМИ уверены, что он зарезервирован для Антуана Гризманна.

???????? ?Confirmado el dorsal de @Phil_Coutinho con el Bar?a!#Coutinho14https://t.co/eieHPNDi0E

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 января 2018 г.


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