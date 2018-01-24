Андрей Шевченко: очень рад, что появился такой турнир. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги сегодняшней жеребьевки Лиги наций, по итогам которой его команда сыграет в группе с Чехией и Словакией.

"Это соревнование дает отличную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах, да еще и дарит шанс побороться за путевку на чемпионат Европы, - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА. - Очень рад, что появился такой турнир, как Лига наций. Ее плюс еще и в том, что нет большой разницы в классе команд, поэтому болельщиков ждут интересные матчи. Думаю, стадионы будут заполнены, а это тоже очень важно.

C нетерпением жду старта в турнире. Нам будет интересно испытать свои силы в Лиге наций. Сборные Чехии и Словакии - хорошие соперники. Учитывая расположение наших стран, болельщикам будет проще добираться на матчи. Чехи и словаки демонстрируют привлекательный футбол".


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