Ройс спустя семь месяцев близок к возвращению на поле. Футбол

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс восстановился после травмы, которую он получил в финале Кубка Германии в мае прошлого года. Игрок сборной Германии перенес несколько операций, но со следующей недели он начнет полноценно тренироваться со своими товарищами по команде и, как ожидается, вскоре вернется на поле.

По информации Bild, Ройс начнет тренировки в основной группе с понедельника. 28-летний футболист провел обширные переговоры с известным хирургом Майклом Штраубом, и результаты были обнадеживающими. Ройс сейчас уже может тренироваться с максимальной нагрузкой, но он не попал в группу игроков, которые готовятся к матчу против "Фрайбурга" в будущие выходные в чемпионате Германии.

Вскоре Ройс еще должен определиться со своим будущим, и останется ли он в Дортмунде после окончания сезона. У него есть предложения от "желто-черных" продлить контракт, срок действия которого истекает в 2019 году, но он думает о продолжении своей карьеры за рубежом.


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