Футзальная сборная Украины готовится к Евро-2018

Чемпионат Европы-2018 - событие уникальное, ведь следующие континентальные форумы после него будут проходить раз не в два, а в четыре года. Приятно, что в число 12-ти команд, которые поборются за главный трофей словенского турнира, вошла и сборная Украины. В апреле 2017 года в киевском Дворце спорта сине-желтые стали первыми в отборочной группе с Бельгией, Черногорией и Хорватией.

20 января, за 10 дней до начала чемпионата, футзальная сборная Украины собралась в Броварах и провела первые тесты. Когда все игроки прибыли в расположение сборной, команда в спорткомплексе БВУФК начала работать согласно разработанному тренерским штабом плану подготовки.

По словам главного тренера команды Александра Косенко, 24 января Украина проведет спарринг против седьмой команды отечественной Экстра-лиги - «ИнБев/НПУ». 27 января в 19.00 сине-желтые в Броварах сыграют товарищеский матч с Казахстаном. Этот поединок станет последним для команды перед вылетом в Словению.

Сборная Украины начнет свое выступление на чемпионате Европы 2 февраля поединком с Румынией. Вторая встреча состоится 4 февраля с командой Португалии. Из группы в 1/4 финала выйдут две лучшие команды. Все матчи турнира будет принимать столица Словении - Любляна.