Касорла: Я перенес 10 операций, но надеюсь вернуться на топ-уровень. Футбол
Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла, который был вынужден перенести десять операций, не собирается вешать бутсы на гвоздь.
- Иногда я думал о том, чтобы завершить карьеру. Хочешь или нет, а в голову лезут различные мысли. Начинаешь сомневаться, есть ли смысл продолжать. Тем не менее, если всё будет хорошо, то, возможно, уже в следующем году смогу вернуться на топ-уровень. Последняя операция была семь недель назад, а всего их было уже десять, - заявил испанец в интервью местной прессе.
Напомним, 33-летний плеймейкер провёл последний поединок 15 октября 2016-го, когда принял участие в матче 8-го тура Премьер-лиги против "Суонси". Всему виной инфекция, которая, по словам футболиста, буквально разъела его ахиллесово сухожилие.
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