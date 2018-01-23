Чеферин пригрозил богатым клубам введением налога на роскошь. Футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как Союз европейских футбольных ассоциаций планирует бороться с сумасшествием на трансферном рынке.

"Самые богатые клубы скупают всех лучших игроков. Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить это", - заявил словенец в интервью The Telegraph.

Руководитель европейского футбола не скрывает, что в УЕФА готовят ряд нововведений. В ближайшее время могут появиться ограничения на агентские комиссионные, а также потолок зарплат для игроков. Если клуб не сможет соответствовать данным правилам, то будет вынужден заплатить налог на роскошь.

Напомним, вчера вечером "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с Алексисом Санчесом. Чилийцу полагается недельное жалованье в размере 500 тысяч фунтов стерлингов - новый рекорд чемпионата Англии. Кроме того, хорошо себя чувствует и агент форварда - за трансфер своего подопечного он получил 13,6 миллионов евро комиссионных.


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