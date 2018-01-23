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Премьер-лига: "Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии "Ливерпуль" уступил "Суонси" в матче 24-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа упустили шанс догнать по очкам "Челси" и остались на четвертом месте. Фото: swanseacity.com "Суонси", несмотря на победу, продолжает занимать последнее место в таблице. "Суонси" - "Ливерпуль" - 1:0 (1:0) Гол: Моусон, 40. "Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Кэрролл, 64), Айю (Бони, 79). "Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Вайналдум (Ингс, 73), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах, Мане. Предупреждения: Робертсон, 44. Матип, 45. Судья: Суорбрик. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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