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2018-01-23
Премьер-лига: "Ливерпуль" проиграл последней команде чемпионата Англии
"Ливерпуль" уступил "Суонси" в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Подопечные Юргена Клоппа упустили шанс догнать по очкам "Челси" и остались на четвертом месте.
Фото: swanseacity.com
"Суонси", несмотря на победу, продолжает занимать последнее место в таблице.
"Суонси" - "Ливерпуль" - 1:0 (1:0)
Гол: Моусон, 40.
"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Кэрролл, 64), Айю (Бони, 79).
"Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Вайналдум (Ингс, 73), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах, Мане.
Предупреждения: Робертсон, 44. Матип, 45.
Судья: Суорбрик.
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