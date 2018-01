Официально: Алексис Санчес перешел в МЮ, Генрих Мхитарян - в Арсенал. Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» официально объявили об обмене футболистами. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за лондонских «канониров», а чилийский форвард Алексис Санчес присоединится к «красным дьяволам».

Ранее стало известно, что обмен Санчеса на Мхитаряна пройдет без доплат. Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

«Я очень рад, что мы смогли завершить эту сделку и очень рад оказаться здесь. Сбылась моя мечта, ведь я всегда мечтал играть за «Арсенал». Теперь, когда я здесь, я сделаю все для клуба, мы будем вместе творить историю», – заявил Мхитарян.

«Я очень рад присоединиться к самому большому клубу в мире, – приводит слова Санчеса официальный сайт «МЮ». - Я провел в «Арсенале» замечательные три с половиной года, у меня останутся только хорошие воспоминания о клубе и его болельщиках.

Не мог отказаться от шанса выступать на историческом стадионе и поработать с Жозе Моуринью. Я очень горд быть первым чилийцем в составе «Манчестер Юнайтед». Постараюсь доказать нашим болельщикам по всему миру, что «МЮ» не зря подписал со мной контракт».