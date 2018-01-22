ФИФА одобрила видеоповторы на ЧМ-2018. Футбол

ФИФА приняла решение использовать систему "Видео-ассистент рефери" (VAR) на чемпионате мира-2018. Об этом заявил коммерческий директор Международной федерации футбола Филипп Ле Флок.

- Можем точно сказать, что система VAR будет внедрена на мундиале в РоSSии. Здорово, что в футбол приходят новые технологии, которые помогают делать игру более честной. На данный момент мы ведём переговоры с разными компаниями по внедрению данной системы. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА по вопросам, связанным с техническими моментами, - заявил Ле Флок в интервью Associated Press.

Напомним, принцип VAR-технологии состоит в том, чтобы два помощника судьи через монитор контролировали события на поле, а затем сообщали главному арбитру, если они заметили, что тот принял неправильное решение.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в РоSSии с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.




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