ФИФА одобрила видеоповторы на ЧМ-2018. Футбол
ФИФА приняла решение использовать систему "Видео-ассистент рефери" (VAR) на чемпионате мира-2018. Об этом заявил коммерческий директор Международной федерации футбола Филипп Ле Флок.
- Можем точно сказать, что система VAR будет внедрена на мундиале в РоSSии. Здорово, что в футбол приходят новые технологии, которые помогают делать игру более честной. На данный момент мы ведём переговоры с разными компаниями по внедрению данной системы. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА по вопросам, связанным с техническими моментами, - заявил Ле Флок в интервью Associated Press.
Напомним, принцип VAR-технологии состоит в том, чтобы два помощника судьи через монитор контролировали события на поле, а затем сообщали главному арбитру, если они заметили, что тот принял неправильное решение.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в РоSSии с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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22.01.2018 17:37