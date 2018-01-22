Кубок мира: Fair play от Домрачевой

Этап Кубка мира в итальянской Антерсельве, украинская сборная занести себе в актив никак не может.
Отсутствие попадания хотя бы в цветочную церемонию и достаточно зигзагообразные выступления отдельных спортсменов слишком откровенно свидетельствуют о далеко не лучшем их функциональном состоянии, что, впрочем, тренерами объясняется как вполне ожидаемое явление.
Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com
Причина называется все та же: порядком уже набившая оскомину ссылка на особенность процесса подготовки к главному старту сезона - Олимпиаде. Мол, некоторый спад в результатах за месяц до Игр-2018 - лучшее свидетельство того, что все идет по плану, и через этот самый месяц ребята однозначно будут чувствовать себя словно с выросшими за плечами крыльями.
Соответственно, не хочется повторяться и подвергать эту непреклонную уверенность наставников некоторыми фактами крайне сомнительной перспективы, как-то очевидный развал (по крайней мере, на сегодняшний день) монолитных эстафетных четверок. И мужской, и женской. Нас заверяют: потерпите, в Пхенчхане все обязательно будет хорошо! Ведь разве есть серьезные причины усомниться в профессионализме и тренерском таланте Юрая Санитры с Урошем Велепецом? Они, мол, гарантированно сделают все возможное и невозможное, чтобы опытнейшие Сергей Семенов и Елена Пидгрушная прибыли в Корею, что называется, во всеоружии, тем самым надежно закрыв в эстафетных квартетах образовавшиеся там угрожающие «пробоины».
Подтверждением тому служит обнародованный в Антерсельве окончательный список наших биатлонистов-олимпийцев. У мужчин в него попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко, у женщин - Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.
Собственно, ничего удивительного в этом списке нет: у мужчин все еще перспективный Тищенко изначально выглядел куда более предпочтительно, нежели откровенно провалившийся в текущем сезоне экс-роSSийский ветеран Александр Жирный, а у женщин заметный функциональный прогресс Ирины Варвинец (хотя привычные для нее гонки без единого промаха теперь стали большой редкостью) взял верх над локальными достижениями Юлии Журавок в гонках Кубка IBU. К тому же, мол, следующая Олимпиада от Жужи (как любовно болельщики называют Юлию) однозначно никуда не денется. Поэтому остается лишь надеяться, что все наши ребята в Пхенчхане убедительно докажут обоснованность оказанного им высокого доверия.
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Ну, а пока давайте вернемся к событиям на трассе Антерсельвы, которую все украинские биатлонисты дружно охарактеризовали как очень сложную. Отсюда, мол, и не шибко приятные результаты, которых можно было бы ожидать на самом деле.
В святи с этим, кстати, хочется прояснить ситуацию с весьма неожиданным 12-м местом Владимира Семакова в спринте. Огромная масса болельщиков поспешила назвать этот «прорыв» достойнейшим ответом спортсмена на многочисленные нарекания в его адрес после провала в последней эстафете. Якобы они были даже оскорбительными, а тут, смотрите - может же! Но, увы, выдавать желаемое за действительное, пусть даже из самых добрых побуджений - дело крайне неблагодарное. Потому что на самом деле «действительное» - это очередное непопадание Семакова в гонке преследования. А «желаемое», как в том же спринте - так ведь, как известно, не зря говорят, что раз в год даже палка стреляет. Поэтому предлагаю всем болельщикам элементарно не тешить себя иллюзиями…
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А что настоящим мастерам любая трасса нипочем, наглядно продемонстрировала главная «сладкая парочка» всего текущего сезона - Мартен Фуркад и Йоханнесс Бе. Если норвежец упорно продолжает доказывать, что частенько побеждать грозного соперника ему ныне вполне по силам, то француз ювелирно демонстрирует фантастическую способность при любом раскладе пробиваться в тройку призеров. Что и говорить, традиция не просто завидная, а уникальная! Тем более, опирающаяся на неизменное наказание того же Бе за чрезмерную расхлябанность на стрельбище. Именно так случилось и в Антерсельве. Выигравший у Фуркада спринт и персьют, норвежец получил от него «золотой» ответ в масс-старте, где Йоханнесс умудрился отправить мимо цели сразу пять пуль.
Кстати, в том самом масс-старте отличился и другой норвежец, только уже в с положительной стороны. А именно - Эрленн Бьонтегор. Тот самый, который оставил вне списка на Олимпиаду самого Оле-Эйнара Бьордалена (теперь уже окончательно, без всяких фантастических «а может быть»). Молодой спортсмен совершенно незаслуженно получил в свой адрес ушат нареканий от почитателей таланта «Короля биатлона», однако же от него, и правда, хотелось видеть реальное основание для поездки в Пхенчхан. И Бьонтегор долго ждать себя не заставил: бронзовая медаль в масс-старте с всего-то 5-секундным отставанием от все того же Фуркада - лучший и убедительный ответ всем критикам!
У женщин же в центре внимания оказалась не долгожданная победа обладательницы Большого Хрустального глобуса Лауры Дальмайер в гонке преследования, а, вне сомнений, заслуживающий всяческого уважения поступок Дарьи Домрачевой. Белоруска вела отчаянную борьбу с Доротеей Вирер за второе место, и незадолго до финиша нечаянно выбила у той палку. В принципе, правила позволяли Домрачевой воспользоваться ситуацией и проскочить вперед. Но она показала, что Fair Play - термин для нее просто святой. И, сознательно приостановившись, довольствовалась бронзой, за которую в той же день получила вознаграждение в виде тотального восторга любителей биатлона…
…а на следующий день - в виде яркой победы «на характере» в масс-старте. В принципе, до последнего огневого рубежа всем казалось, что победа достанется Вирер, которая ранее отработала без промахов и имела солидный гандикап во времени. Однако два промаха итальянки, на фоне «чистой стрельбы» и феноменальной скорости Домрачевой на заключительном круге, в корне все изменили. Вот так и на «белорусскую улицу» пришел настоящий праздник…
Остается добавить, что уже в среду в другом итальянском городе Риднау стартует чемпионат Европы, где выступит много украинских спортсменов из олимпийской сборной.
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