Кубок мира: Fair play от Домрачевой

Этап Кубка мира в итальянской Антерсельве, украинская сборная занести себе в актив никак не может.

Отсутствие попадания хотя бы в цветочную церемонию и достаточно зигзагообразные выступления отдельных спортсменов слишком откровенно свидетельствуют о далеко не лучшем их функциональном состоянии, что, впрочем, тренерами объясняется как вполне ожидаемое явление.

Дарья Домрачева. Фото: biathlonworld.com

Причина называется все та же: порядком уже набившая оскомину ссылка на особенность процесса подготовки к главному старту сезона - Олимпиаде. Мол, некоторый спад в результатах за месяц до Игр-2018 - лучшее свидетельство того, что все идет по плану, и через этот самый месяц ребята однозначно будут чувствовать себя словно с выросшими за плечами крыльями.

Соответственно, не хочется повторяться и подвергать эту непреклонную уверенность наставников некоторыми фактами крайне сомнительной перспективы, как-то очевидный развал (по крайней мере, на сегодняшний день) монолитных эстафетных четверок. И мужской, и женской. Нас заверяют: потерпите, в Пхенчхане все обязательно будет хорошо! Ведь разве есть серьезные причины усомниться в профессионализме и тренерском таланте Юрая Санитры с Урошем Велепецом? Они, мол, гарантированно сделают все возможное и невозможное, чтобы опытнейшие Сергей Семенов и Елена Пидгрушная прибыли в Корею, что называется, во всеоружии, тем самым надежно закрыв в эстафетных квартетах образовавшиеся там угрожающие «пробоины».

Подтверждением тому служит обнародованный в Антерсельве окончательный список наших биатлонистов-олимпийцев. У мужчин в него попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко, у женщин - Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Ирина Варвинец.

Собственно, ничего удивительного в этом списке нет: у мужчин все еще перспективный Тищенко изначально выглядел куда более предпочтительно, нежели откровенно провалившийся в текущем сезоне экс-роSSийский ветеран Александр Жирный, а у женщин заметный функциональный прогресс Ирины Варвинец (хотя привычные для нее гонки без единого промаха теперь стали большой редкостью) взял верх над локальными достижениями Юлии Журавок в гонках Кубка IBU. К тому же, мол, следующая Олимпиада от Жужи (как любовно болельщики называют Юлию) однозначно никуда не денется. Поэтому остается лишь надеяться, что все наши ребята в Пхенчхане убедительно докажут обоснованность оказанного им высокого доверия.

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Ну, а пока давайте вернемся к событиям на трассе Антерсельвы, которую все украинские биатлонисты дружно охарактеризовали как очень сложную. Отсюда, мол, и не шибко приятные результаты, которых можно было бы ожидать на самом деле.

В святи с этим, кстати, хочется прояснить ситуацию с весьма неожиданным 12-м местом Владимира Семакова в спринте. Огромная масса болельщиков поспешила назвать этот «прорыв» достойнейшим ответом спортсмена на многочисленные нарекания в его адрес после провала в последней эстафете. Якобы они были даже оскорбительными, а тут, смотрите - может же! Но, увы, выдавать желаемое за действительное, пусть даже из самых добрых побуджений - дело крайне неблагодарное. Потому что на самом деле «действительное» - это очередное непопадание Семакова в гонке преследования. А «желаемое», как в том же спринте - так ведь, как известно, не зря говорят, что раз в год даже палка стреляет. Поэтому предлагаю всем болельщикам элементарно не тешить себя иллюзиями…

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А что настоящим мастерам любая трасса нипочем, наглядно продемонстрировала главная «сладкая парочка» всего текущего сезона - Мартен Фуркад и Йоханнесс Бе. Если норвежец упорно продолжает доказывать, что частенько побеждать грозного соперника ему ныне вполне по силам, то француз ювелирно демонстрирует фантастическую способность при любом раскладе пробиваться в тройку призеров. Что и говорить, традиция не просто завидная, а уникальная! Тем более, опирающаяся на неизменное наказание того же Бе за чрезмерную расхлябанность на стрельбище. Именно так случилось и в Антерсельве. Выигравший у Фуркада спринт и персьют, норвежец получил от него «золотой» ответ в масс-старте, где Йоханнесс умудрился отправить мимо цели сразу пять пуль.

Кстати, в том самом масс-старте отличился и другой норвежец, только уже в с положительной стороны. А именно - Эрленн Бьонтегор. Тот самый, который оставил вне списка на Олимпиаду самого Оле-Эйнара Бьордалена (теперь уже окончательно, без всяких фантастических «а может быть»). Молодой спортсмен совершенно незаслуженно получил в свой адрес ушат нареканий от почитателей таланта «Короля биатлона», однако же от него, и правда, хотелось видеть реальное основание для поездки в Пхенчхан. И Бьонтегор долго ждать себя не заставил: бронзовая медаль в масс-старте с всего-то 5-секундным отставанием от все того же Фуркада - лучший и убедительный ответ всем критикам!

У женщин же в центре внимания оказалась не долгожданная победа обладательницы Большого Хрустального глобуса Лауры Дальмайер в гонке преследования, а, вне сомнений, заслуживающий всяческого уважения поступок Дарьи Домрачевой. Белоруска вела отчаянную борьбу с Доротеей Вирер за второе место, и незадолго до финиша нечаянно выбила у той палку. В принципе, правила позволяли Домрачевой воспользоваться ситуацией и проскочить вперед. Но она показала, что Fair Play - термин для нее просто святой. И, сознательно приостановившись, довольствовалась бронзой, за которую в той же день получила вознаграждение в виде тотального восторга любителей биатлона…

…а на следующий день - в виде яркой победы «на характере» в масс-старте. В принципе, до последнего огневого рубежа всем казалось, что победа достанется Вирер, которая ранее отработала без промахов и имела солидный гандикап во времени. Однако два промаха итальянки, на фоне «чистой стрельбы» и феноменальной скорости Домрачевой на заключительном круге, в корне все изменили. Вот так и на «белорусскую улицу» пришел настоящий праздник…

Остается добавить, что уже в среду в другом итальянском городе Риднау стартует чемпионат Европы, где выступит много украинских спортсменов из олимпийской сборной.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

АНТЕРСЕЛЬВА (Италия). Кубок мира. 6-й этап. 19 января. Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Й.Бе (Норвегия) - 23.19,3 (1+0). 2. М.Фуркад (Франция) - 12,8 (0+0). 3. Пайффер (Германия) - 56,8 (0+0+0+1). 4. Шипулин (РоSSия) - 46,3 (0+1). 5. Жаклен (Франция) - 53,7 (0+0). 6. Биркеланн (Норвегия) - 1.07,8 (0+0). 7. Эберхард (Австрия) - 1.21,7 (0+2). 8. Бабиков (РоSSия) - 1.27,8 (0+0)… 12. СЕМАКОВ - 1.42,1 (0+0)… 44. ПИДРУЧНЫЙ - 2.23,9 (1+2)… 83. ПРИМА - 3.29,8 (0+4)… 85. ТИЩЕНКО - 3.31,4 (1+1)… 88. ТКАЛЕНКО (все - Украина) - 3.39,3 (0+4).

Зачет в спринте. 1. М.Фуркад - 276. 2. Й.Бе - 258. 3. Шемпп (Германия) - 154. 4. Фак (Словения) - 151. 5. Вегер (Швейцария) - 148. 6. Пайффер - 147. 7. Т.Бе (Норвегия) - 146. 8. Шипулин - 142… 27. ПИДРУЧНЫЙ - 60… 41. СЕМАКОВ - 34… 49. ПРИМА – 25... 74. ТКАЛЕНКО - 4.

Кубок наций. 1. Норвегия - 4463. 2. Франция - 4243. 3. Германия - 4149. 4. РоSSия - 3772. 5. Италия - 3621. 6. Австрия - 3631. 7. Швеция - 3293. 8. Чехия - 3108… 11. УКРАИНА - 2954.

20 января. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. 1. Й.Бе - 31.14,4 (0+0+0+0). 2. М.Фуркад - 1.00,5 (1+0+0+0). 3. Шипулин - 1.18,5 (1+0+0+0). 4. Пайффер - 1.47,5 (0+1+0+0). 5. Свендсен (Норвегия) - 1.57.1 (0+0+0+0). 6. Жаклен - 2.00,8 (0+1+0+1). 7. Эдер (Австрия) - 2.03,8 (0+0+0+1). 8. Дестье (Франция) - 2.22,9 (1+0+0+1)… 38. ПИДРУЧНЫЙ - 4.08,3 (0+0+3+1)… 41. СЕМАКОВ - 4.12,7 (0+1+1+1).

Зачет в гонках преследования. 1. М.Фуркад - 276. 2. Й.Бе - 262. 3. Шипулин - 191. 4. Фак - 166. 5. Пайффер - 158. 6. Биркеланн - 146. 7. Хофер (Италия) - 145. 8. Т.Бе - 143… 27. ПИДРУЧНЫЙ - 66… 43. ПРИМА - 33… 69. ТКАЛЕНКО - 6.

Женщины. Гонка преследования. 10 км. 1. Дальмайер (Германия) - 29.45,0 (1+0+0+0). 2. Вирер (Италия) - 17,3 (1+0+1+0). 3. Домрачева (Белоруссия) - 20,2 (0+1+0+1). 4. Экхофф (Норвегия) - 1.09,9 (1+1+0+2). 5. Макарайнен (Финляндия) - 1.18,4 (0+0+2+0). 6. Вишневская (Казахстан) - 1.20,1 (0+0+0+0). 7. Виткова (Чехия) - 1.27,5 (1+1+0+1). 8. Бескон (Франция) - 1.30,8 (0+0+2+1)… 17. Вита СЕМЕРЕНКО - 2.03,5 (1+0+0+1)… 34. ВАРВИНЕЦ (обе - Украина) - 3.42,5 (1+1+0+0).

Зачет в гонках преследования. 1. Кузьмина (Словакия) - 209. 2. Вирер - 209. 3. Макарайнен - 201. 4. Дальмайер - 187. 5. Херрман (Германия) - 170. 6. Вита СЕМЕРЕНКО - 154. 7. Витоцци (Италия) - 148. 8. Бескон - 139… 20. ДЖИМА - 86… 22. Валя СЕМЕРЕНКО - 80… 27. ПИДГРУШНАЯ - 67… 30. МЕРКУШИНА - 64… 42. ВАРВИНЕЦ (все - Украина) - 33.

21 января. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 1. М.Фуркад - 40.18,6 (0+1+0+1). 2. Т.Бе - 2,8 (1+0+0+1). 3. Бьонтегор (Норвегия) - 5,1 (0+1+0+1). 4. Долль - 16,0 (1+0+0+1). 5. Кюн (оба - Германия) - 18,3 (1+0+1+0). 6. Й.Бе - 29,2 (2+2+0+1). 7. Свендсен - 33,5 (0+0+2+1). 8. Виндиш (Италия) - 36,3 (0+1+1+2).

Зачет в масс-стартах. 1. М.Фуркад - 174. 2. Й.Бе - 152. 3. Т.Бе - 124. 4. Шипулин - 101. 5. Долль - 98. 6. Пайффер - 96. 7. Лессер (Германия) - 95. 8. Фак - 94.

Общий зачет. 1. М.Фуркад - 834. 2. Й.Бе - 780. 3. Фак - 467. 4. Шипулин - 460. 5. Пайффер - 443. 6. Т.Бе - 434. 7. Дестье - 382. 8. Хофер - 377… 33. ПИДРУЧНЫЙ - 126… 40. ПРИМА - 91… 63. СЕМАКОВ - 34… 74. СЕМЕНОВ - 17... 78. ТКАЛЕНКО - 10.

Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 1. Домрачева - 40.23,9 (1+0+0+0). 2. Кузьмина - 11,9 (1+1+0+1). 3. Макарайнен - 16,2 (1+0+2+1). 4. Олсбю (Норвегия) - 22,6 (1+0+0+1). 5. Дальмайер - 23,9 (0+1+0+1). 6. Хаммершмидт (Германия) - 25,2 (0+0+1+0). 7. Вирер - 27,4 (0+0+0+2). 8. Пройсс (Германия) - 32,3 (0+0+0+1)… 11. Валя СЕМЕРЕНКО - 1.06,4 (0+0+0+1)… 22. Вита СЕМЕРЕНКО - 1.57,0 (0+1+1+1)… 28. ДЖИМА - 5.08,2 (1+0+3+1).

Зачет в масс-стартах. 1. Дальмайер - 142. 2. Макарайнен - 135. 3. Кузьмина - 113. 4. Кривко (Белоруссия) - 109. 5. Олсбю - 99. 6. Домрачева - 98. 7. Хинц - 92. 8. Бреза - 89… 12. Валя СЕМЕРЕНКО - 84… 16. Вита СЕМЕРЕНКО - 73… 21. ДЖИМА - 65… 26. МЕРКУШИНА - 29.

Общий зачет. 1. Макарайнен - 592. 2. Кузьмина - 577 3. Вирер - 525. 4. Дальмайер - 490. 5. Домрачева - 436. 6. Виткова - 424. 7. Херрман - 422. 8. Бреза (Франция) - 419… 10. Вита СЕМЕРЕНКО - 377… 14. Валя СЕМЕРЕНКО - 326… 16. ДЖИМА - 325… 32. МЕРКУШИНА - 152… 42. ПИДГРУШНАЯ - 96… 46. ВАРВИНЕЦ - 84.