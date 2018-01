Коэнтрау объяснил свою эмоциональную реакцию на замену. Футбол

Защитник лиссабонского «Спортинга» Фабиу Коэнтрау объяснил свою реакцию на замену в матче чемпионата Португалии с «Виторией Сетубал» (1:1).

Напомним, что футболист ушел с поля на 96-й минуте, после ответного гола «Витории». Коэнтрау со злости несколько раз ударил по скамейке запасных, после чего заплакал и закрыл лицо руками.

«Не всегда на футбольном поле всё получается так, как мы хотим, - написал португалец в своём «инстаграме». - Мы боролись, но не остались довольны результатом матча.

Я воспринимаю каждый матч так, словно он последний в моей жизни. Мне не нравится проигрывать, особенно когда хочу добиться чемпионства со своим «Спортингом». После замены почувствовал себя расстроенным и отреагировал так, как на самом деле себя ощущал. Я же человек, а не машина.

Хотелось бы извиниться перед поклонниками «Спортинга» за то, что мы сделали, и за наше поведение в некоторых моментах предыдущей встречи».