Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов
Главные тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону Юрай Санитра и Урош Велепец определились с составами команд на предстоящую Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Об этом сообщает
В мужской команде нашлось место Сергею Семенову, который испытывает проблемы со здоровьем. Также до последнего Санитра колебался между кандидатурами Артема Тищенко и Руслана Ткаленко, но в итоге сделал выбор в пользу первого.
"По выбору пятого участника Олимпиады, могу сказать, что на Олимпийские Игры поедет Артем Тищенко. Он вчера неплохо бежал спринт до середины дистанции, при этом стабильнее и быстрее стреляет, чем Руслан Ткаленко. А нам в качестве запасного больше нужен спортсмен, который сможет лучше выступать в эстафете", – пояснил свой выбор Санитра.
Таким образом, на Олимпиаду в Южную Корею поедут пять мужчин и шесть женщин.
Заявка сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.
Напомним, что украинскиебиатлонисты неудачно выступили в гонке преследования на последнем перед Олимпиадой Кубке мира. На этапе в Италии Дмитрий Пидручный финишировал на 38-м месте, Владимир Семаков – на 41-м.
Ранее украинские биатлонистки финишировали далеко от пьедестала в гонке преследования. Вторую личную победу в сезоне одержала немка Лаура Далмайер, а Вита Семеренко заняла 17-е место, Ирина Варвинец – 34-е.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
21.01.2018 12:50