Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов

Украина отправит на Олимпиаду 11 биатлонистов

Главные тренеры мужской и женской сборных Украины по биатлону Юрай Санитра и Урош Велепец определились с составами команд на предстоящую Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Об этом сообщает Сегодня.

В мужской команде нашлось место Сергею Семенову, который испытывает проблемы со здоровьем. Также до последнего Санитра колебался между кандидатурами Артема Тищенко и Руслана Ткаленко, но в итоге сделал выбор в пользу первого.

"По выбору пятого участника Олимпиады, могу сказать, что на Олимпийские Игры поедет Артем Тищенко. Он вчера неплохо бежал спринт до середины дистанции, при этом стабильнее и быстрее стреляет, чем Руслан Ткаленко. А нам в качестве запасного больше нужен спортсмен, который сможет лучше выступать в эстафете", – пояснил свой выбор Санитра.

Таким образом, на Олимпиаду в Южную Корею поедут пять мужчин и шесть женщин.

Заявка сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2018:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Напомним, что украинскиебиатлонисты неудачно выступили в гонке преследования на последнем перед Олимпиадой Кубке мира. На этапе в Италии Дмитрий Пидручный финишировал на 38-м месте, Владимир Семаков – на 41-м.

Ранее украинские биатлонистки финишировали далеко от пьедестала в гонке преследования. Вторую личную победу в сезоне одержала немка Лаура Далмайер, а Вита Семеренко заняла 17-е место, Ирина Варвинец – 34-е.




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