Гвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. Футбол

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 24-го тура АПЛ.

«Я так счастлив впервые выйти в стартовом составе на матч Премьер-лиги! Это важные три очка после поражения от «Ливерпуля», нам нужно продолжать в том же духе.

Хет-трик Агуэро? Я очень рад за Серхио, он живая легенда. Когда счет был 2:1, ситуация выглядела немного опасной, но мы сумели забить еще один мяч», — сказал игрок.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола остался доволен игрой украинца на позиции левого защитника в прошедшем поединке.

«Это не первый его матч на этой позиции, ведь он уже несколько раз там играл. В первом тайме Александр выступил превосходно. Не стоит думать, что он всего лишь один из наших запасных футболистов. Мы много требуем от него, и сегодня Зинченко действовал агрессивно в единоборствах и уверенно защищался.

Его любят в команде - он славный парень и всегда борется в трудных ситуациях. Сейчас у Алекса появился шанс проявить себя, потому что Менди и Делф выбыли из-за травм. У Зинченко есть возможность своей хорошей игрой заслужить место в команде и остаться с нами на следующей сезон. Все зависит только от него», – сказал Гвардиола.