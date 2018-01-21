Цымбалюк: не задумываемся, что из себя представляет Корона. Футбол

В субботу в расписании донецкого "Олимпика" значилось сразу два тренировочных занятия, между которыми тренерский штаб успел провести "теорию". В конференц-зале отеля "Титаник" Роман Санжар со своими помощниками разбирали контрольный матч со "Стяуа" (2:1), указали на допущенные ошибки, отметили положительные стороны игры и в очередной раз обрисовали то, над чем нужно будет поработать в ближайшие несколько недель.

Утренняя тренировочная сессия началась с пробежки, а продолжилась упражнениями с мячами. Ребята отрабатывали различные технические элементы. Далее в программе значилась тактическая работа, которую проводил главный тренер, в то время как вторая группа отрабатывала удары по воротам, моделируя различные игровые ситуации. В заключении "олимпийцев" ждал кросс, не самое любимое занятие для футболистов. Тем не менее, все достойно справились с поставленными задачами и выполнили нужную работу.

Вечерняя сессия дончан длилась чуть меньше по времени, но была не менее интенсивной. Много времени тренерский штаб уделил отбору мяча, тактическим моментам игры в обороне и выходу в контратаки. Одним словом, сборы "Олимпика" набрали рабочие обороты.

"Хорошие нагрузки, мы втянулись и набираем обороты. Бегаем кроссы, меняем дистанции и время их прохождения. Дышится намного лучше. Много работаем над тактикой, тренер рассказывает те или иные моменты, вспоминаем многое. Завтра нас ждем матч с "Короной", настраиваемся на игру. Задача – выиграть и выполнить те задания, которые даст нам тренерский штаб. Смотрим на свою игру и особо не задумываемся, что из себя представляет "Корона", - говорит полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк.

Интересно, что на соседнем поле с "Олимпиком" вечернее занятие проводила польская "Арка", в составе которой с недавних пор выступает экс-лидер "олимпийцев" Андрей Богданов. Сегодня дончане проведут свой второй контрольный матч на первом сборе в Турции, соперником будут как раз поляки – "Корона" из Кельце. Матч состоится на стадионе тренировочного центра "Титаник", начало – в 16:30 по киевскому времени.