Цымбалюк: не задумываемся, что из себя представляет Корона. Футбол

В субботу в расписании донецкого "Олимпика" значилось сразу два тренировочных занятия, между которыми тренерский штаб успел провести "теорию". В конференц-зале отеля "Титаник" Роман Санжар со своими помощниками разбирали контрольный матч со "Стяуа" (2:1), указали на допущенные ошибки, отметили положительные стороны игры и в очередной раз обрисовали то, над чем нужно будет поработать в ближайшие несколько недель.

Утренняя тренировочная сессия началась с пробежки, а продолжилась упражнениями с мячами. Ребята отрабатывали различные технические элементы. Далее в программе значилась тактическая работа, которую проводил главный тренер, в то время как вторая группа отрабатывала удары по воротам, моделируя различные игровые ситуации. В заключении "олимпийцев" ждал кросс, не самое любимое занятие для футболистов. Тем не менее, все достойно справились с поставленными задачами и выполнили нужную работу.

Вечерняя сессия дончан длилась чуть меньше по времени, но была не менее интенсивной. Много времени тренерский штаб уделил отбору мяча, тактическим моментам игры в обороне и выходу в контратаки. Одним словом, сборы "Олимпика" набрали рабочие обороты.

"Хорошие нагрузки, мы втянулись и набираем обороты. Бегаем кроссы, меняем дистанции и время их прохождения. Дышится намного лучше. Много работаем над тактикой, тренер рассказывает те или иные моменты, вспоминаем многое. Завтра нас ждем матч с "Короной", настраиваемся на игру. Задача – выиграть и выполнить те задания, которые даст нам тренерский штаб. Смотрим на свою игру и особо не задумываемся, что из себя представляет "Корона", - говорит полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк.

Интересно, что на соседнем поле с "Олимпиком" вечернее занятие проводила польская "Арка", в составе которой с недавних пор выступает экс-лидер "олимпийцев" Андрей Богданов. Сегодня дончане проведут свой второй контрольный матч на первом сборе в Турции, соперником будут как раз поляки – "Корона" из Кельце. Матч состоится на стадионе тренировочного центра "Титаник", начало – в 16:30 по киевскому времени.


Terrikon со ссылкой на ФК Олимпик


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Коэнтрау объяснил свою эмоциональную реакцию на замену. ФутболКоэнтрау объяснил свою эмоциональную реакцию на замену. Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: "У меня были предложения из Польши". ФутболМирон МАРКЕВИЧ: "У меня были предложения из Польши". Футбол
Чачуа: Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. ФутболЧачуа: Вернулся к тренировкам в чудесном настроении. Футбол
Гвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. ФутболГвардиола: Сейчас у Зинченко появился шанс проявить себя. Футбол
Владимир Шаран: По атакам Александрия опережает Шахтер и Динамо. ФутболВладимир Шаран: По атакам Александрия опережает Шахтер и Динамо. Футбол
Пластун: 2:2 - и для нас хорошо, и для Шахтера. ФутболПластун: 2:2 - и для нас хорошо, и для Шахтера. Футбол
Хацкевич: конструктивного футбола было малоХацкевич: конструктивного футбола было мало
Бундеслига: "Кельн" обыграл "Гамбург". ФутболБундеслига: "Кельн" обыграл "Гамбург". Футбол
Зидан категоричен: в январе никаких трансферов. ФутболЗидан категоричен: в январе никаких трансферов. Футбол
Моха: Переговоров о трансфере в Динамо не было. ФутболМоха: Переговоров о трансфере в Динамо не было. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости