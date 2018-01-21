Панатинаикос разгромил Керкиру, АЕК теряет очки в выездном матче с Ларисой

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы - АЕК не сумел одержать победу в матче 18-го тура чемпионата Греции. Дмитрий Чигринский и его партнеры по команде не сумели в гостях разобраться с одним из середняков - "Ларисой". Встреча завершилась безголевой ничьей, что не помешало АЕКу продолжить свое лидерство в турнире, пока свой матч не сыграл ближайший преследователь - "Олимпиакос".

А вот другой афинский клуб в субботу преуспел. Речь о "Панатинаикосе", который смел одного из аутсайдеров турнира - "Керкиру". Уже в первом тайме "зеленые" вели 2:0, благодаря точным ударам Дониса и Юханссона. В середине второй половины Робин Лод сделал счет разгромным, а в конце встречи Омри Альтман подвел итог - 4:0.

"Панатинаикос" поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Это вторая победа команды в последних трех матчах. Интересно, что в обоих случаях афинский клуб сохранил ворота на замке.

2017-18, Чемпионат Греции

Игровой день : 2018-01-20

"Лариса" - "АЕК" 0:0 (0:0)

"Панатинаикос" - "Керкира" 4:0 (0:0)

"Платаниас" - "Левадиакос" 1:0 (0:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуныМатч "Эшторил" - "Порту" прерван из-за угрозы разрушения трибуны
Моуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолгоМоуринью: Ибрагимович понимает, что на высоком уровне осталось играть недолго
Australian Open: Роджер Федерер выходит во второй кругAustralian Open: Роджер Федерер выходит во второй круг
Месси побил рекорд Герда МюллераМесси побил рекорд Герда Мюллера
НХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрыватьНХЛ: Эвеланш продлили победную серию, Кингз продолжают проигрывать
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер Вердера: В Мюнхене мы хотим зацепиться за очкиТренер Вердера: В Мюнхене мы хотим зацепиться за очки
НБА: результаты матчей 20 январяНБА: результаты матчей 20 января
НБА: результаты матчей 19 январяНБА: результаты матчей 19 января
НБА: результаты матчей 18 январяНБА: результаты матчей 18 января
Костюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствиеКостюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствие
НБА: результаты матчей 16 январяНБА: результаты матчей 16 января
НБА: результаты матчей 15 январяНБА: результаты матчей 15 января
НБА: результаты матчей 14 январяНБА: результаты матчей 14 января
НБА: результаты матчей 13 январяНБА: результаты матчей 13 января
Химику удалось избежать поражения в драматичном матче с ПолитехникомХимику удалось избежать поражения в драматичном матче с Политехником
Последние новости
Подгружаем последние новости