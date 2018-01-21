Панатинаикос разгромил Керкиру, АЕК теряет очки в выездном матче с Ларисой
Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы - АЕК не сумел одержать победу в матче 18-го тура чемпионата Греции. Дмитрий Чигринский и его партнеры по команде не сумели в гостях разобраться с одним из середняков - "Ларисой". Встреча завершилась безголевой ничьей, что не помешало АЕКу продолжить свое лидерство в турнире, пока свой матч не сыграл ближайший преследователь - "Олимпиакос".
А вот другой афинский клуб в субботу преуспел. Речь о "Панатинаикосе", который смел одного из аутсайдеров турнира - "Керкиру". Уже в первом тайме "зеленые" вели 2:0, благодаря точным ударам Дониса и Юханссона. В середине второй половины Робин Лод сделал счет разгромным, а в конце встречи Омри Альтман подвел итог - 4:0.
"Панатинаикос" поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице. Это вторая победа команды в последних трех матчах. Интересно, что в обоих случаях афинский клуб сохранил ворота на замке.
2017-18, Чемпионат Греции
Игровой день : 2018-01-20
"Лариса" - "АЕК" 0:0 (0:0)
"Панатинаикос" - "Керкира" 4:0 (0:0)
"Платаниас" - "Левадиакос" 1:0 (0:0)
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