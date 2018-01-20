Моха: Переговоров о трансфере в Динамо не было. Футбол

Полузащитник «Олимпика» Моха в интервью FootballHub опроверг информацию об интересе со стороны киевского «Динамо» и рассказал о своем желании выступать за сборную Марокко.

— Предложение «Динамо»? Это не стопроцентная информация, просто новости.

— Переговоры с тобой на эту тему были?

— Нет.

— Ты готов к такому клубу, как «Динамо», где очень высокая конкуренция?

— Конкуренция — это всегда хорошо для футболиста. С ней ты растешь.

— Почему ты не играешь за сборную Марокко?

— Наверное, тренер думает, что я пока не готов.

— А ты готов?

— Да.

— Контакты со сборной были?

— Да, недавно были разговоры. Звонили и говорили, мог бы я помочь команде. Сказали, что нужно продолжать играть также и все будет нормально. Звонил второй тренер.

— Сборная Украины сейчас активно хочет натурализировать футболистов...

— Играть в сборной Украины? Я хочу играть за сборную Марокко.

Напомним, что главный тренер «Олимпика» Роман Санжар ранее признался, что уже не рассчитывает на Моху и считает, что футболист должен покинуть команду.