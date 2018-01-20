Фил Невилл: Мы не увидели настоящего Мхитаряна в составе Юнайтед. Футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл прокомментировал возможность перехода полузащитника Генриха Мхитаряна из манкунианского клуба в состав «Арсенала». По информации СМИ, футболист сборной Армении в ближайшее время будет обменян на форварда «канониров» Алексиса Санчеса.

«Я слежу за переходом Генриха в «Арсенал», и мне кажется, это станет фантастическим трансфером для команды. Если «Арсенал» подпишет Мхитаряна и Обамейянга, то может стать намного сильнее, поскольку получит двух на самом деле хороших футболистов.

Я большой поклонник Генриха, и считаю, что мы не увидели лучшего Мхитаряна в составе «Юнайтед». В начале сезона были проблески его настоящей игры, однако я думаю, что он больше не будет попадать в стартовый состав команды Моуринью.

Мхитаряну нужно перейти в клуб, где ему будет позволено показать все свои способности, и, возможно, «Арсенал» — именно этот клуб. В то же время я думаю, что это будет сенсационной сделкой для «Манчестер Юнайтед», — отметил Невилл в эфире BBC Radio 5.


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