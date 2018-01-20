Тренер Волыни: Команда занимает такое место, и это стыдно. Футбол
Главный тренер Волыни Виктор Богатырь поделился размышлениями о селекционной работе команды и рассказал о задачах клуба на зимние сборы.
"Команда занимает такое место, и это стыдно. При должном финансировании, существующей инфраструктуре и людях, которые здесь работают, с такими болельщиками - это неприемлемо.
Вы видели ту селекционную работу, которую мы проводим. Некоторые к ней относятся скептически. Несмотря на то что мы стараемся брать игроков, которые поиграли хотя бы на уровне Первой лиги, ее первой пятерки, а также футболистов, которые играли за рубежом. Думаю, что мы исправим то положение, в котором оказалась команда, а дальше уже будем разговаривать о наших планах после нашего второго круга чемпионата.
20 января мы едем на восемь дней в Счастливое на селекционный сбор. У нас есть уже подписанные игроки, которые будут работать по одному плану. Вместе с ними - 15 потенциальных новичков, которые будут принимать участие в играх. Мы планируем сыграть три-четыре матча в течение 21-23 января. Далее у нас план на сбор в Турции и даже запланированы матчи - 3-го, 9-го, 16-го февраля. Первую игру проведем против эстонской "Левадии" или венгерского клуба, вторую - против команды из Первой лиги Дании, третью - против команды из Первой лиги Польши. Кто поедет на сборы в Турцию - будет известно уже после киевского сбора", - цитирует тренера официальный сайт луцкого клуба.
Добавим, что первую часть сезона "Волынь" завершила на предпоследнем месте в турнирной таблице Первой лиги.
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