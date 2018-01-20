Майкл Каррик завершит карьеру в конце сезона. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил информацию о том, что ветеран манкунианского клуба Майкл Каррик завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона и войдёт в тренерский штаб команды.

Напомним, что футболист этой осенью прошел курс лечения в связи с аритмией. У 36-летнего Каррика, который в последний раз играл за манкунианцев в сентябре, было обнаружено нарушение ритма сердца.

«Думаю, что решение завершить игровую карьеру в конце чемпионата, а не в середине сезона, это хороший выбор как для команды, так и для него самого. Мы все рады, и я ожидаю, что уже летом он присоединится к тренерскому штабу, если не передумает. В клубе будут очень счастливы за него, если это произойдёт», — приводит слова Моуринью интернет-издание Goal.

Игроком «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик стал в 2006 году, и за это время провел в футболке клуба более трех сотен матчей. До этого он выступал за «Тоттенхэм», «Суиндон Таун» и «Бирмингем Сити». Свою игровую карьеру в 1998 году Каррик начал в составе «Вест Хэма».