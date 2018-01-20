Кожанов: Мы хорошо отдохнули, теперь нужно хорошо поработать. Футбол

Капитан ровенского «Вереса» Сергей Борзенко и новичок команды Денис Кожанов рассказали о подготовке к турецким сборам.

«Настроение у всех нормально, едем готовиться к тяжелому отрезку чемпионата, который всё решит, в частности то, попадет ли команда в шестерку. Нужно подготовиться очень хорошо и шагать дальше.

Все новички знакомы друг с другом, они футболисты хорошего уровня. Думаю, в коллективе все у нас будет хорошо. К новому тренеру идет, если можно так сказать, адаптация. Три дня уже тренировались во Львове, притираемся. Все хорошо», — рассказал Борзенко в эфире клубного канала на Youtube.

«К сборам подходим в хорошем настроении, - поделился Кожанов в интервью пресс-службе «Вереса». - Мы хорошо отдохнули, теперь нужно хорошо поработать. Что касается нового коллектива, то все хорошо, все легко, с адаптацией никаких проблем нет. В «Вересе» сделали все для того, чтобы мне было комфортно. Перед командой стоят высокие задачи, поэтому сборы нужно провести хорошо, чтобы во второй части чемпионата быть в тонусе».


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